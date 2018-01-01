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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Кноккарт 5
Мюррэй 48
2:2
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Кук 33
Уилсон 79
АПЛ, 22 тур
АПЛ,
22 тур
Англия
1 янв. 2018, 15:30 МСК
1.01.2018, 15:30 МСК
понедельник
Составы
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
22
Даффи
Шейн Даффи
90
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
90
5
Данк
Льюис Данк
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
11
Кноккарт
Антони Кноккарт
5'
5'
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
48'
48'
90
19
Искьердо
Хосе Искьердо
90
Запасные
26
Крул
Тим Крул
2
Бруно
Бруно
18
Голдсон
Коннор Голдсон
7
Каял
Бирам Каял
20
Мач
Солли Мач
10
Хемед
Томер Хемед
37
Браун
Исайя Браун
Борнмут
мин
27
Бегович
Асмир Бегович
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
15
Смит
Адам Смит
90
3
Кук
Стив Кук
33'
33'
90
7
Пью
Марк Пью
90
8
Артер
Гарри Артер
90
16
Кук
Льюис Кук
90
9
Афобе
Беник Афобе
90
33
Айб
Джордон Айб
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
79'
79'
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
5
Аке
Натан Аке
4
Гослинг
Дэн Гослинг
6
Сурман
Эндрю Сурман
31
Муссе
Ли Муссе