Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Уилсон 36
Гросс 41
Уилсон 74
3:1
Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Моуй 82
АПЛ, 24 тур

АПЛ,

24 тур

Англия
21 янв. 2020, 22:30 МСК
21.01.2020, 22:30 МСК
вторник
Составы
Борнмут
мин
12
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
15
Смит
Адам Смит
90
5
Аке
Натан Аке
90
21
Рико
Диего Рико
90
22
Уилсон
Харри Уилсон
36'
36'
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
8
Лерма
Жефферсон Лерма
90
29
Биллинг
Филип Биллинг
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
74'
74'
90
9
Соланке
Доминик Соланке
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
26
Келли
Ллойд Келли
25
Симпсон
Джек Симпсон
4
Гослинг
Дэн Гослинг
6
Сурман
Эндрю Сурман
16
Кук
Льюис Кук
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
5
Данк
Льюис Данк
90
15
Уэбстер
Адам Уэбстер
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
41'
41'
90
18
Моуй
Аарон Моуй
82'
82'
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
90
30
Бернардо
Бернардо
90
46
Альсате
Стивен Альсате
90
7
Мопе
Нил Мопе
90
Запасные
27
Баттон
Дэвид Баттон
4
Даффи
Шейн Даффи
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
20
Мач
Солли Мач
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
11
Троссард
Леандро Троссард
44
Коннолли
Аарон Коннолли