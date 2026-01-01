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На фанатов «Зенита» напали в хинкальной в Москве
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Взрывы на трибунах оглушили вратаря в Швеции. Игру прервали и перенесли
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