Джованни Рейна

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Футбол
Рейна, Мусиала, Педри – претенденты на приз лучшему молодому игроку года
#Джованни Рейна
Футбол
17-летний Рейна забил за «Боруссию». Ему ассистировал 17-летний Беллингхем
#Джованни Рейна
Футбол
Рейна получил травму во время разминки «Боруссии». В стартовом составе его заменил Азар
#Джованни Рейна