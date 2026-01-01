Игорь Гамула

Годы жизни
1960-2021
Достижения
Победитель Кубка СССР (1981)
Лента
Материалы
Новости
«Был бы выбор, послал бы все в жопу и тренировал». Гамула − о ютубе, кредитах, жизни без работы и молодости в 60 лет
#Игорь Гамула