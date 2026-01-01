Дмитрий Парфенов

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Футбол
Парфенов возглавил «Арсенал». Сейчас клуб идет в зоне стыков
#Дмитрий Парфенов
Футбол
Парфенов уходит из «Урала»
#Дмитрий Парфенов