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Материалы
Путину запрещены Олимпиады, но он приехал в Пекин из-за встречи с лидером Китая. Американское тв показывало его во время прохода сборной Украины
#Владимир Путин
04 февраля, 17:15
Кто меня вдохновлял в 2021 году. Авторы «Гола» радуются и благодарят
1
#Гол
27 декабря 2021, 20:25
1
Что я хочу забыть из 2021 года и больше никогда не видеть. Авторы «Гола» грустят и злятся
#Гол
27 декабря 2021, 14:50
Как провел этот год Медведев – главный русский теннисист сейчас: выиграл первый титул «Большого шлема», но завалил Олимпиаду
#Даниил Медведев
21 ноября 2021, 23:37
Почему русские медалисты Олимпиады получают именно машины BMW – уже третий раз подряд
#Олимпиада-2020
11 сентября 2021, 21:29
В 18 лет Педри играет больше всех в Европе. Помогают детские занятия легкой атлетикой – даже отказывается от отпуска
#Педри
15 августа 2021, 22:22
Сколько наши спортсмены получат за медали и сколько Россия выплатит призовых суммарно за Олимпиаду-2020
#Олимпиада-2020
09 августа 2021, 11:40
Драматичная жизнь гимнастки на пути к золоту Олимпиады: инвалидность отца, смерти тети и дяди, перелом ноги, депрессия
#Олимпиада-2020
02 августа 2021, 05:59
Эта Олимпиада − сплошные проблемы и обуза для всех. Японцы − против, убытки − 22 млрд, на трибунах − пустота
#Олимпиада-2020
23 июля 2021, 14:16
Каким был Чайковский. Спонсировался графиней, ходил к врачам из-за самокопания, тяжело принимал в себе гомосексуальность
#Петр Чайковский
22 апреля 2021, 18:04
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Россия гениально вернулась в финале ОИ по волейболу после двух проигранных сетов. Но в тай-брейке не помог повтор
#Сборная России (волейбол)
07 августа 2021, 18:51
Драма в финале многоборья: судьи думали над оценками Авериной пять минут. Все это время она стояла с сестрой и плакала
#Олимпиада-2020
07 августа 2021, 14:22
Финал по многоборью в художественной гимнастике – большой скандал: много протестов, Авериных засудили, а Россия осталась без золота
#Олимпиада-2020
07 августа 2021, 12:56
Зачем Олимпиада добавила уличные виды (скейтборд, скалолазание, BMX) и почему тут есть как минимум две проблемы
#Олимпиада-2020
27 июля 2021, 15:43
Борец Сидаков выиграл золото Олимпиады. Он родился в селе под Бесланом и перестал ходить в секцию после теракта, а на ЧМ побеждал в память о жертвах
#Олимпиада-2020
06 августа 2021, 14:28
Необычный чемпион Олимпиады по боксу: переболел ветрянкой, сменил весовую категорию и заорал «Родина или смерть» – это девиз Фиделя Кастро
1
#Хулио ла Крус
06 августа 2021, 11:34
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Русская прыгунья рыдает – это первая олимпийская медаль страны в легкой атлетике за девять лет. Кстати, не сравнивайте ее с Исинбаевой – она против
#Олимпиада-2020
05 августа 2021, 15:50
Возился в огороде, получал бан за лекарства при сгонке веса – и выиграл золото Олимпиады для России в вольной борьбе
#Олимпиада-2020
05 августа 2021, 14:15
Золото России в боксе принес ногаец – это один из малых народов. Он выходит на бои под ногайскую музыку, которая играется на домбре
#Олимпиада-2020
05 августа 2021, 11:25
Звезда волейбольной России – белорус: назван в честь Егора Летова и однажды в Нью-Йорке похудел за неделю на 9 кг из-за прогулок
#Олимпиада-2020
05 августа 2021, 09:40
Россия снова легендарно прошла Бразилию в волейболе: отыграла аж минус семь в третьем сете и закрыла игру в четвертом
1
#Олимпиада-2020
05 августа 2021, 09:35
1
Самая титулованная олимпийская спортсменка Канады наехала на учителя после трех медалей в Токио: «Благодарю за слова, что плавание ни к чему не приведет»
#Пенни Олексяк
04 августа 2021, 11:21
Как вы знаете историю Олимпиады. Почему сначала не было женщин? Как Усэйн Болт впервые выступил? Тест про все года
#Олимпиада-2020
22 июля 2021, 21:36
Кошмар американской прыгуньи на Олимпиаде: сначала сломался шест, потом заболело бедро. Она расплакалась и провалила квалификацию
#Олимпиада-2020
02 августа 2021, 22:35
Посмотрите, как выглядит легкая атлетика под проливным дождем: мокрые дорожки, мокрые бегуны, брызги, зонты, капли
#Олимпиада-2020
02 августа 2021, 19:40
Почему Россия не получила золото в гимнастике при равных баллах. Дело не в сложности – у соперника была лучшая попытка
#Олимпиада-2020
02 августа 2021, 15:03
Русские медалистки велотрека раньше не любили велосипед. Они вместе десять лет, дарят друг другу носки – но не считают себя подругами
#Олимпиада-2020
02 августа 2021, 13:20
Девизы Олимпиады придумали священники. Один из них – когда на марафоне чуть не умер фаворит
#Олимпиада-2020
22 апреля 2021, 23:35
Самая нелепая травма Олимпиады – две волейболистки Турции ударились зубами в полете за мячом. Кровь, слезы от боли – и победа над Россией
#Олимпиада-2020
02 августа 2021, 11:17
Упасть на старте и все равно выиграть финиш – героические полтора километра от бегуньи из Нидерландов
#Олимпиада-2020
02 августа 2021, 10:20
Ни один телеканал не показал русский финал тенниса. Вместо него шли повтор волейбола и шоу Петросяна
#Олимпиада-2020
01 августа 2021, 17:32
Бегунья из Беларуси просит политическое убежище: сборная отправляет ее из Олимпиады «по приказу сверху» после критики руководства
#Олимпиада-2020
01 августа 2021, 17:26
80 лет назад Олимпиаду из Токио уже переносили – тогда из-за войны. Игры неофициально проводили в лагерях
#Олимпиада-2020
24 марта 2020, 21:31
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