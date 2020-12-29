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#Александр Головин #РПЛ #ЦСКА #Локомотив #Алексей Миранчук #Краснодар #Аталанта #Серия А #Лига 1 #Антон Миранчук #Матвей Сафонов #Марио Фернандес #Монако

Transfermark назвал Головина самым дорогим русским игроком

2 часа назад

После последнего обновления цен на Transfermarkt сайт выделил топ-5 самых дорогих русских игроков:

1. Александр Головин («Монако») – 20 млн евро.

2. Алексей Миранчук («Аталанта») – 18.

3. Марио Фернандес (ЦСКА) – 18.

4. Матвей Сафонов («Краснодар») – 15.

5. Антон Миранчук («Локомотив») – 14.

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#Серия А
#Лига 1
#Антон Миранчук
#Матвей Сафонов
#Марио Фернандес
#Монако