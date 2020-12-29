Александр Головин
Серия А
РПЛ
Лига 1
Марио Фернандес
Матвей Сафонов
Алексей Миранчук
Антон Миранчук
ЦСКА
Краснодар
Локомотив
Аталанта
Монако
#Александр Головин #РПЛ #ЦСКА #Локомотив #Алексей Миранчук #Краснодар #Аталанта #Серия А #Лига 1 #Антон Миранчук #Матвей Сафонов #Марио Фернандес #Монако
Transfermark назвал Головина самым дорогим русским игроком
2 часа назад
После последнего обновления цен на Transfermarkt сайт выделил топ-5 самых дорогих русских игроков:
1. Александр Головин («Монако») – 20 млн евро.
2. Алексей Миранчук («Аталанта») – 18.
3. Марио Фернандес (ЦСКА) – 18.
4. Матвей Сафонов («Краснодар») – 15.
5. Антон Миранчук («Локомотив») – 14.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые