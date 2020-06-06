Левандовски забил 30-й гол за сезон Бундеслиги. В третий раз за шесть лет

30 голов за 32 матча в сезоне-2015/2016.

30 голов за 33 матча в сезоне-2016/2017.

30 голов за 27 матчей сейчас.

Впервые Левандовски забивает среднем больше гола за игру. При этом сезон еще не закончился. На момент написания этого поста идет только 30 тур, а «Бавария» ведет у «Байера» 4:2. Левандовски пропустит 31 тур из-за лимита желтых карточек, но у него останутся еще три тура, чтобы улучшить показатель в 30 голов.