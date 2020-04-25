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Акинфеев лидирует в рейтинге самых преданных футболистов топ-10 лиг Европы
25 апреля 2020, 18:52
Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг, куда попали футболисты, которые долгое время играют за один клуб.
- Акинфеев, ЦСКА – 17 лет, 3 месяца, 23 дня.
- Лоик Перрен, «Сент-Этьен» – 16 лет, 9 месяцев 24 дня.
- Лионель Месси, «Барселона» – 16 лет, 3 месяца, 23 дня.
- Франческо Маньянелли, «Сассуоло» – 14 лет, 9 месяцев, 24 дня.
- Джорджо Кьеллини, «Ювентус» – 14 лет, 9 месяцев, 24 дня.
- Серхио Рамос, «Реал Мадрид» – 14 лет, 7 месяцев, 24 дня.
- Сэмми Боссут, «Зюлте-Варегем» – 13 лет, 9 месяцев, 24 дня.
- Бруно Сориано, «Вильярреал» – 13 лет, 9 месяцев, 24 дня.
- Хави Лопес, «Эспаньол» – 13 лет, 9 месяцев, 22 дня.
- Марсело, «Реал Мадрид» – 13 лет, 3 месяца, 23 дня.
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