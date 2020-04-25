Акинфеев лидирует в рейтинге самых преданных футболистов топ-10 лиг Европы

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг, куда попали футболисты, которые долгое время играют за один клуб.

Акинфеев, ЦСКА – 17 лет, 3 месяца, 23 дня. Лоик Перрен, «Сент-Этьен» – 16 лет, 9 месяцев 24 дня. Лионель Месси, «Барселона» – 16 лет, 3 месяца, 23 дня. Франческо Маньянелли, «Сассуоло» – 14 лет, 9 месяцев, 24 дня. Джорджо Кьеллини, «Ювентус» – 14 лет, 9 месяцев, 24 дня. Серхио Рамос, «Реал Мадрид» – 14 лет, 7 месяцев, 24 дня. Сэмми Боссут, «Зюлте-Варегем» – 13 лет, 9 месяцев, 24 дня. Бруно Сориано, «Вильярреал» – 13 лет, 9 месяцев, 24 дня. Хави Лопес, «Эспаньол» – 13 лет, 9 месяцев, 22 дня. Марсело, «Реал Мадрид» – 13 лет, 3 месяца, 23 дня.