«Урал» больше 800 минут не мог забить ЦСКА в РПЛ – серия длилась четыре года

С тех пор в восьми матчах уральцы не могли забить, семь из них – проиграли.

Серия без голов в играх с ЦСКА составила 821 минуту. На 822-й забил Бикфалви.

За те четыре года, что длилась серия (с весны 2016-го, когда был первый сухой матч из этой серии) «Урал» задействовал в играх с ЦСКА 49 футболистов. Забил только один – Бикфалви.