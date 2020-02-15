Антон Шипулин
Олимпиада-2014
Биатлон
Евгений Устюгов
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#Антон Шипулин #Биатлон #Евгений Устюгов #Олимпиада-2014

Шипулин – о дисквалификации Устюгова: «Всю жизнь я брал за правило верить своим партнерам по команде, не сомневаться в их чистоте. Я всегда верил и буду верить до последнего»

15 февраля 2020, 17:13

Антон Шипулин отреагировал на решение международного союза биатлонистов дисквалифицировать Евгения Устюгова на два года за использование запрещенного препарата перед ОИ-2014 и лишить его золотой медали:

«У меня нет слов, я опустошен и пытаюсь осознать произошедшее. На протяжении всей карьеры я был ярым противником допинга. Остаюсь таким и сейчас. Всю жизнь я брал за правило верить своим партнерам по команде, не сомневаться в их чистоте. Я всегда верил и буду верить до последнего.

Поддерживаю идею Жени сделать разбирательства по его делу открытыми для широкой общественности. Надеюсь, что у него есть аргументы, доказательства, чтобы защитить себя в CAS. От этого будет зависеть не только его судьба, но и судьба всей нашей команды, которая выиграла ту гонку. Гонку, которая стала для многих из нас лучшей в жизни. А теперь может превратиться в наш страшный кошмар. До последнего буду верить в то, что этого не произойдет».

Интересно, что год назад Шипулин высказался относительно той победы в мужской эстафете: «Если будет перепроверка проб 2014 года? За себя точно уверен и не переживаю. У нас золотая медаль в эстафете. И с каждым из партнеров общался, спрашивал: «Нам есть чего бояться?» Все меня уверяли, что нет, все чистые. Мы должны быть честными перед собой, и, надеюсь, нашу завоеванную трудом медаль никто никогда не заберет».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Здесь мы подробнее разбираем тему с дисквалификацией Устюгова:
Устюгова дисквалифицировали за допинг на ОИ-2014. Теперь Россия лишилась первого места в медальном зачете Олимпиады
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