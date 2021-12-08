Игорь Гамула
РПЛ
Ростов
Умер Игорь Гамула. Ему был 61 год
2 часа назад
8 декабря умер бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула.
- Гамула начал тренерскую карьеру в 1992 году и за это время поработал в России, Литве и Украине.
- В 2014 году Гамула тренировал «Ростов». Последний клуб в тренерской карьере – любительская команда «Гераклион».
- В последнее время Гамула участвовал в роликах на ютубе.
Гамуле был 61 год. Заявление «Ростова»:
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