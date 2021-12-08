Игорь Гамула
РПЛ
Ростов
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#Игорь Гамула #РПЛ #Ростов

Умер Игорь Гамула. Ему был 61 год

2 часа назад

8 декабря умер бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула

  • Гамула начал тренерскую карьеру в 1992 году и за это время поработал в России, Литве и Украине. 
  • В 2014 году Гамула тренировал «Ростов». Последний клуб в тренерской карьере – любительская команда «Гераклион».
  • В последнее время Гамула участвовал в роликах на ютубе.

Гамуле был 61 год. Заявление «Ростова»:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер «Ростова»
Почитайте наше интервью с Игорем Гамулой:
«Был бы выбор, послал бы все в жопу и тренировал». Гамула − о ютубе, кредитах, жизни без работы и молодости в 60 лет
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