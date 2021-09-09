Налоговая служба подала заявление о банкротстве «Советского спорта». Главред сказал, что издание погасит долги
Федеральная налоговая служба (ФНС) потребовала признания банкротом учредителя «Советского спорта». Это следует из карточек на сайте Арбитражного суда Москвы.
Заявление подано 6 сентября, заседание назначено на 5 октября. О каких именно долгах идет речь, в заявлении не сказано.
Гендиректор и главред издания Николай Яременко подтвердил «Коммерсанту», что у «Советского спорта» есть долг перед ФНС. Но заверил, что издание не признают банкротом.
- «Большая его [долга] часть уже погашена, процедура банкротства не будет запущена, так как мы рассчитаемся по долгам окончательно».
- Яременко объяснил, что долги связаны с периодом 2017-2019 годов, когда «были войны между акционерами». «Сейчас острота проблемы не такая серьезная», – сказал он.
«Коммерсантъ» со ссылкой на базу Мосгорсуда пишет, что в этом году «Советский спорт» уже получал иски. Это были заявления от двух сотрудников, требовавших взыскания зарплаты.
Один бывший сотрудник сказал «Коммерсанту», что у газеты остались перед ним долги, и один действующий – что не получает зарплату с апреля. Ярмоленко утверждает, что «все судебные решения исполнены, серьезных долгов нет».
- «Советский спорт» называет себя старейшим спортивным изданием России. Газета выходит с 1924 года (тогда она называлась «Красный спорт»), сейчас принадлежит холдингу 1st Media Invest.
- Она выходит по будням тиражом 180 тысяч экземпляров. Дважды месяц выходит журнал «Советский спорт. Футбол» тиражом 290 тысяч экземпляров.