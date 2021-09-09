Советский спорт
Поделиться:
Комментарии:
0
#Советский спорт

Налоговая служба подала заявление о банкротстве «Советского спорта». Главред сказал, что издание погасит долги

вчера, 13:49

Федеральная налоговая служба (ФНС) потребовала признания банкротом учредителя «Советского спорта». Это следует из карточек на сайте Арбитражного суда Москвы.

Заявление подано 6 сентября, заседание назначено на 5 октября. О каких именно долгах идет речь, в заявлении не сказано.

Гендиректор и главред издания Николай Яременко подтвердил «Коммерсанту», что у «Советского спорта» есть долг перед ФНС. Но заверил, что издание не признают банкротом.

  • «Большая его [долга] часть уже погашена, процедура банкротства не будет запущена, так как мы рассчитаемся по долгам окончательно».
  • Яременко объяснил, что долги связаны с периодом 2017-2019 годов, когда «были войны между акционерами». «Сейчас острота проблемы не такая серьезная», – сказал он.

«Коммерсантъ» со ссылкой на базу Мосгорсуда пишет, что в этом году «Советский спорт» уже получал иски. Это были заявления от двух сотрудников, требовавших взыскания зарплаты.

Один бывший сотрудник сказал «Коммерсанту», что у газеты остались перед ним долги, и один действующий – что не получает зарплату с апреля. Ярмоленко утверждает, что «все судебные решения исполнены, серьезных долгов нет».

  • «Советский спорт» называет себя старейшим спортивным изданием России. Газета выходит с 1924 года (тогда она называлась «Красный спорт»), сейчас принадлежит холдингу 1st Media Invest.
  • Она выходит по будням тиражом 180 тысяч экземпляров. Дважды месяц выходит журнал «Советский спорт. Футбол» тиражом 290 тысяч экземпляров.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт «Коммерсанта»
Еще по теме
20 странных обложек «Советского спорта». «Дзюба, иди…», «Пожар в свинарнике», «Кокорину все фиолетово»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Советский спорт