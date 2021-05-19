«Газпром» будет спонсором Евро-2020 и наградит автора лучшего гола. Это условие нового контракта с УЕФА

УЕФА пишет, что теперь «Газпром» будет спонсором Евро и других турниров сборных. Срок нового контракта истекает в 2024 году. Подписан контракт и на три следующих розыгрыша Лиги чемпионов.

На Евро-2020 «Газпром» наградит автора лучшего гола турнира. Награда готовится в виде NFT-трофея. Это цифровая невозобновляемая версия художественного произведения искусства.

«Газпром» сотрудничает с Лигой чемпионов с 2012 года. В 2018 году он продлевал соглашение на три года. Тогда стоимость спонсорства составила 210,63 миллиона евро.

«Газпром» спонсирует «Зенит», «Црвену Звезду» и «Шальке». В 2013 году компания запустила программу «Футбол для дружбы». Теперь с ее продвижением помогает УЕФА.