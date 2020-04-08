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Обновление Transfermarkt: Дзюба подешевел на 3 миллиона, Малком теперь стоит 30
08 апреля, 15:24
Несколько фактов после обновления цен футболистов на портале Transfermarkt:
- Самый дорогой игрок РПЛ Малком стал стоить 30,5 миллиона евро. До этого его цена составляла 38 миллионов.
- Защитник ЦСКА Марио Фернандес подешевел с 30 миллионов до 24.
- Капитан сборной России Артем Дзюба подешевел на 3 миллиона и покинул топ-10 самых дорогих игроков чемпионата. Его стоимость – 13 миллионов.
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