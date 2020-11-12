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Группа России в отборе на ЧМ – царство интриги. Там все проигрывают всем
#Россия
30 марта, 23:54
Модрич плачет – вся команда за ужином хлопает и выносит торт. Он стал рекордсменом Хорватии по играм
#Лука Модрич
28 марта, 15:23
Игрок Хорватии отыграл тайм с положительным тестом на коронавирус. Результат появился только в перерыве
#Домагой Вида
12 ноября 2020, 14:05
Сборные показали новые формы: у Португалии отсылка к Gucci, у Франции – к победе на ЧМ, Норвегия показывает ледники
1
#Португалия
01 сентября 2020, 17:50
1
На развал Югославии повлияла драка на хорватском стадионе. Бобан ударил полицейского, а те сербские фанаты ушли на войну
6
#политика
13 мая 2020, 16:25
6
Тот самый матч Хорватии и Англии – любовь и счастье для каждого россиянина
#Хорватия
21 ноября 2019, 20:22
#
новости спорта
Из квалификационной группы Е на Евро-2020 вышло четыре команды – все кроме Азербайджана
13 ноября 2020, 11:29
Ракитич прекратил выступления за сборную Хорватии
21 сентября 2020, 17:19
Франция обыграла Хорватию 4:2. С тем же счетом, с автоголом и пенальти – как и в финале ЧМ
08 сентября 2020, 23:37
Роналду пропускает матч с Хорватией из-за укуса пчелы
05 сентября 2020, 23:10
Состав всех групп финального этапа Евро-2020
30 ноября 2019, 20:59