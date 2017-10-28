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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
0:1
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Флетчер 16
АПЛ, 10 тур
АПЛ,
10 тур
Англия
28 окт. 2017, 17:00 МСК
28.10.2017, 17:00 МСК
суббота
Составы
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
3
Бритос
Мигель Бритос
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
21
Кико
Кико
90
8
Клеверли
Том Клеверли
90
28
Каррильо
Андре Каррильо
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
9
Дини
Трой Дини
90
11
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
30
Карнезис
Орестис Карнезис
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
2
Янмат
Дэрил Янмат
23
Уотсон
Бен Уотсон
19
Хьюз
Уилл Хьюз
22
Зеегелар
Марвин Зеегелар
18
Грэй
Андре Грэй
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
6
Зума
Курт Зума
90
5
Виммер
Кевин Виммер
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
16'
16'
90
4
Аллен
Джо Аллен
90
22
Шакири
Джердан Шакири
90
32
Собхи
Рамадан Собхи
90
10
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
Запасные
33
Грант
Ли Грант
42
Эдвардс
Том Эдвардс
16
Адам
Чарли Адам
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
11
Хесе
Хесе
9
Бераино
Саидо Бераино