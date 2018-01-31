Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
0:0
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
АПЛ, 25 тур

АПЛ,

25 тур

Англия
31 янв. 2018, 23:00 МСК
31.01.2018, 23:00 МСК
среда
Составы
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
6
Зума
Курт Зума
90
2
Бауэр
Мориц Бауэр
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
4
Аллен
Джо Аллен
90
22
Шакири
Джердан Шакири
90
16
Адам
Чарли Адам
90
10
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
Запасные
33
Грант
Ли Грант
8
Джонсон
Глен Джонсон
21
Стафилидис
Константинос Стафилидис
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
32
Собхи
Рамадан Собхи
25
Крауч
Питер Крауч
9
Бераино
Саидо Бераино
Уотфорд
мин
30
Карнезис
Орестис Карнезис
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
8
Клеверли
Том Клеверли
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
9
Дини
Трой Дини
90
11
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
35
Бахман
Даниэль Бахман
2
Янмат
Дэрил Янмат
28
Каррильо
Андре Каррильо
37
Перейра
Роберто Перейра
40
Стюарт
Карл Стюарт
22
Зеегелар
Марвин Зеегелар
18
Грэй
Андре Грэй