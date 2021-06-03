Турция - Молдавия: 03 июня 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Турция
2:0

Турция - Молдавия: 03 июня 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Молдавия
Товарищеские матчи, Июнь

Товарищеские матчи,

Июнь
3 июня 2021, 20:00 МСК
3.06.2021, 20:00 МСК
четверг
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События

Матч окончен 2:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

03.06.2021 03 июня 2021 чт 20:00
Турция
2 : 0
Молдавия
03.06.2021 03 июня 2021 чт 20:00
Турция
2
Молдавия
0
10.09.2019 10 сент. 2019 вт 21:45
Молдавия
0 : 4
Турция
10.09.2019 10 сент. 2019 вт 21:45
Молдавия
0
Турция
4
25.03.2019 25 марта 2019 пн 20:00
Турция
4 : 0
Молдавия
25.03.2019 25 марта 2019 пн 20:00
Турция
4
Молдавия
0
13.10.2007 13 окт. 2007 сб 21:00
Молдавия
1 : 1
Турция
13.10.2007 13 окт. 2007 сб 21:00
Молдавия
1
Турция
1
11.10.2006 11 окт. 2006 ср 21:00
Турция
5 : 0
Молдавия
11.10.2006 11 окт. 2006 ср 21:00
Турция
5
Молдавия
0
01.01.1970 01 янв. 1970 чт 3:00
Турция
0 : 0
Молдавия
01.01.1970 01 янв. 1970 чт 3:00
Турция
0
Молдавия
0

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