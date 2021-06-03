Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Антонио Рюдигер
Кристиан Эриксен
Артем Дзюба
Игорь Акинфеев
Игорь Дивеев
Лионель Месси
Карим Бензема
Матье Вальбуэна
Марио Фернандес
Россия
Украина
Венгрия
Франция
Дания
Испания
Бельгия
Нидерланды
Италия
Шотландия
Португалия
Спартак
Ливерпуль
Зенит
Ахмат
Челси
Манчестер Сити
Ювентус
Барселона
ЦСКА
Локомотив
Интер
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Украина
Венгрия
Криштиану Роналду
Неймар
Франция
Станислав Черчесов
Али Даеи
Кристиан Эриксен
Дания
Испания
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
Товарищеские матчи
Турция VS Молдавия
Поделиться:
Турция - Молдавия: 03 июня 2021 смотреть онлайн
Матч завершен
Турция
2:0
Турция - Молдавия: 03 июня 2021 смотреть онлайн
Матч завершен
Молдавия
Товарищеские матчи, Июнь
Товарищеские матчи,
Июнь
3 июня 2021, 20:00 МСК
3.06.2021, 20:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
События
Матч окончен 2:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
03.06.2021
03 июня 2021
чт
20:00
Турция
2 : 0
Молдавия
03.06.2021
03 июня 2021
чт
20:00
Турция
2
Молдавия
0
10.09.2019
10 сент. 2019
вт
21:45
Молдавия
0 : 4
Турция
10.09.2019
10 сент. 2019
вт
21:45
Молдавия
0
Турция
4
25.03.2019
25 марта 2019
пн
20:00
Турция
4 : 0
Молдавия
25.03.2019
25 марта 2019
пн
20:00
Турция
4
Молдавия
0
13.10.2007
13 окт. 2007
сб
21:00
Молдавия
1 : 1
Турция
13.10.2007
13 окт. 2007
сб
21:00
Молдавия
1
Турция
1
11.10.2006
11 окт. 2006
ср
21:00
Турция
5 : 0
Молдавия
11.10.2006
11 окт. 2006
ср
21:00
Турция
5
Молдавия
0
01.01.1970
01 янв. 1970
чт
3:00
Турция
0 : 0
Молдавия
01.01.1970
01 янв. 1970
чт
3:00
Турция
0
Молдавия
0
Новости
Наш знакомый швейцарец Цубер отдал три голевых за матч. Как у него вообще дела и чем он сейчас живет?
#Стивен Цубер
20 июня, 23:39
Турция – самая бездарная сборная года
#Турция
20 июня, 20:29
Расклады по группам Евро-2020 перед последним туром. Испания и Португалия могут не попасть в плей-офф
#Евро-2020
20 июня, 01:24
Гарет Бэйл ужасно промазал с пенальти. Все шутят про гольф и вспоминают такой же промах Бекхэма туркам
#Гарет Бэйл
16 июня, 21:17
В Италии Манчини выполнил всю непривычную для себя работу – эксперименты, омолаживание, смена стиля. И идеально стартовал на Евро
#Роберто Манчини
12 июня, 01:33
Первый гол Евро-2020 – грудью в свои ворота. Забил играющий в Италии турок, который пропустил бы турнир год назад
#Евро-2020
11 июня, 23:50
Италия трижды просила пенальти за тайм, сигнализируя игру рукой. Судья не дал ни одного – и Турция забила себе сама
#Евро-2020
11 июня, 23:25
Все о матче Молдавия – Россия: где смотреть, что почитать, о чем знать
#Россия
12 ноября 2020, 10:40
#
Новости матча
Турция и Северная Македония стали самыми пропускающими командами группового этапа Евро
19 часов назад
🇮🇹Италия вышла в плей-офф с первого места группы А, Уэльс – второй
20 июня, 21:14
🇨🇭🇹🇷Швейцария обыграла Турцию. Команды на двоих забили четыре мяча
20 июня, 21:02
🇨🇭🇹🇷Евро-2020: стартовые составы на матч Швейцария – Турция, 20 июня 2021 года
20 июня, 18:01
Расписание Евро на 20 июня – календарь матчей Евро-2020 на день
20 июня, 10:31
Евро-2020: прогноз на матч Швейцария – Турция, 20 июня 2021 года
19 июня, 11:26
Евро-2020: во сколько начало матча Швейцария – Турция, 20 июня 2021 года
19 июня, 11:15
Евро-2020: где смотреть матч Швейцария – Турция, 20 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
19 июня, 11:07