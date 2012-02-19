Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
4:0
Матч завершен
Ренн
Ренн
Лига 1, 24 тур

Лига 1,

24 тур

Франция
19 февр. 2012, 19:00 МСК
19.02.2012, 19:00 МСК
воскресенье
Составы