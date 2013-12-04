Матч завершен
Ренн
Ренн
3:1
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Лига 1, 16 тур

Лига 1,

16 тур

Франция
4 дек. 2013, 21:00 МСК
4.12.2013, 21:00 МСК
среда
Составы