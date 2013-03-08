Матч завершен
Ренн
Ренн
2:2
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Лига 1, 28 тур

Лига 1,

28 тур

Франция
8 марта 2013, 22:30 МСК
8.03.2013, 22:30 МСК
пятница
Составы