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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Матч завершен
Ренн
Ренн
Рафинья 25
Да Силва 90
2:1
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Диони 19
Лига 1, 15 тур
Лига 1,
15 тур
Франция
1 дек. 2019, 19:00 МСК
1.12.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Ренн
мин
15
Морель
Жереми Морель
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
90
27
Траоре
Хамари Траоре
90
3
Да Силва
Дамьен Да Силва
90'
90'
90
23
Эну
Адриен Эну
90
22
дель Кастильо
Ромен дель Кастильо
90
17
Мауасса
Файто Мауасса
90
14
Бурижо
Бенжамен Бурижо
90
7
Рафинья
Рафинья
25'
25'
90
16
Менди
Эдуар Менди
90
Запасные
1
Салин
Ромэйн Салин
21
Наньон
Йорис Наньон
4
Нямси
Жерзино Нямси
20
Тайт
Флавьен Тайт
12
Леа Силики
Джеймс Леа Силики
9
Сьебатше
Теосон Сьебатше
Сент-Этьен
мин
16
Руффье
Стефан Руффье
90
24
Перрен
Лоик Перрен
90
7
Будебуз
Рияд Будебуз
90
6
М'Вила
Янн М'Вила
90
5
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
90
13
Трауко
Мигель Трауко
90
20
Буанга
Денис Буанга
90
9
Диони
Луи Диони
19'
19'
90
28
Юссуф
Зеду Юссуф
90
23
Паленсия
Серхи Паленсия
90
2
Мукуди
Ароль Мукуди
90
Запасные
30
Мулен
Жесси Мулен
11
Силва
Габриэль Силва
18
Норден
Арно Норден
8
Камара
Махди Камара
15
Бенхедим
Билаль Бенхедим
27
Берич
Роберт Берич