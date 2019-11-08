Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
0:2
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Деулофеу 2
Грэй 52
АПЛ, 12 тур

АПЛ,

12 тур

Англия
8 нояб. 2019, 23:00 МСК
8.11.2019, 23:00 МСК
пятница
Составы
Норвич Сити
мин
1
Крул
Тим Крул
90
27
Теттей
Александер Теттей
90
22
Пукки
Теему Пукки
90
19
Трибулл
Том Трибулл
90
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
90
23
МакЛин
Кенни МакЛин
90
4
Годфри
Бен Годфри
90
18
Стиперманн
Марко Стиперманн
90
11
Эрнандес
Онель Эрнандес
90
2
Ааронс
Макс Ааронс
90
12
Льюис
Джамаль Льюис
90
Запасные
21
Ферманн
Ральф Ферманн
3
Бирам
Сэм Бирам
8
Вранчич
Марио Вранчич
24
Амаду
Ибраим Амаду
14
Кантвелл
Тодд Кантвелл
20
Дрмич
Йосип Дрмич
32
Србени
Деннис Србени
Уотфорд
мин
26
Фостер
Бен Фостер
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
2
Янмат
Дэрил Янмат
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
2'
2'
90
4
Доусон
Крейг Доусон
90
37
Перейра
Роберто Перейра
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
19
Хьюз
Уилл Хьюз
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
11
Масина
Адам Масина
21
Кико
Кико
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
9
Дини
Трой Дини
18
Грэй
Андре Грэй
52'