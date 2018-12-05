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Лига 1
Нант VS Марсель
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Нант - Марсель: 05 декабря 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Нант
Нант
3:2
Нант - Марсель: 05 декабря 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Марсель
Марсель
Лига 1, 16 тур
Лига 1,
16 тур
Франция
5 дек. 2018, 21:00 МСК
5.12.2018, 21:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Нант
мин
1
Лафон
Альбан Лафон
14
Траоре
Шарль Траоре
4
Пальоис
Николас Пальоис
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
3
Жиротто
Андрей Жиротто
27
Саймон
Мозес Саймон
5
Чиривелья
Педро Чиривелья
19
Туре
Абдулайе Туре
10
Бляс
Людовик Бляс
11
Коко
Маркус Коко
23
Муани
Рандаль Коло Муани
Запасные
30
Петрич
Денис Петрич
-
12
Аппиа
Деннис Аппиа
-
17
Лимбомбе
Энтони Лимбомбе
-
26
Луза
Имран Луза
-
32
Бамба
Кадер Бамба
-
7
Кулибали
Калифа Кулибали
-
28
Эмон
Рено Эмон
-
33
Abdoulaye Sylla
Abdoulaye Sylla
-
34
Quentin Merlin
Quentin Merlin
-
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
25
Нагатомо
Юто Нагатомо
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
15
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
5
Балерди
Леонардо Балерди
29
Лирола
Поль Лирола
10
Пайет
Димитри Пайет
22
Гуйе
Пап Гуйе
8
Нтчам
Оливье Нтчам
26
Товен
Флориан Товен
19
Милик
Аркадиуш Милик
Запасные
1
Нгапандуэтнбу
Симон Нгапандуэтнбу
-
2
Сакаи
Хироки Сакаи
-
32
Перрен
Лука Перрен
-
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
-
28
Жермен
Валере Жермен
-
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
-
11
Энрике
Луис Энрике
-
37
Ahmadou Bamba Dieng
Ahmadou Bamba Dieng
-
35
Oussama Targhalline
Oussama Targhalline
-
События
Матч окончен 3:2
Прошлые матчи
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
19:00
Нант
1 : 1
Марсель
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
19:00
Нант
1
Марсель
1
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
Марсель
3 : 1
Нант
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
Марсель
3
Нант
1
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
19:30
Марсель
1 : 3
Нант
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
19:30
Марсель
1
Нант
3
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
18:30
Нант
0 : 0
Марсель
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
18:30
Нант
0
Марсель
0
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
22:00
Марсель
1 : 2
Нант
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
22:00
Марсель
1
Нант
2
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
21:00
Нант
3 : 2
Марсель
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
21:00
Нант
3
Марсель
2
04.03.2018
04 марта 2018
вс
23:00
Марсель
1 : 1
Нант
04.03.2018
04 марта 2018
вс
23:00
Марсель
1
Нант
1
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
18:00
Нант
0 : 1
Марсель
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
18:00
Нант
0
Марсель
1
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
23:00
Нант
3 : 2
Марсель
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
23:00
Нант
3
Марсель
2
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
21:45
Марсель
2 : 1
Нант
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
21:45
Марсель
2
Нант
1
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
15:00
Марсель
1 : 1
Нант
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
15:00
Марсель
1
Нант
1
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
23:00
Нант
0 : 1
Марсель
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
23:00
Нант
0
Марсель
1
17.04.2015
17 апр. 2015
пт
21:30
Нант
1 : 0
Марсель
17.04.2015
17 апр. 2015
пт
21:30
Нант
1
Марсель
0
28.11.2014
28 нояб. 2014
пт
22:30
Марсель
2 : 0
Нант
28.11.2014
28 нояб. 2014
пт
22:30
Марсель
2
Нант
0
25.04.2014
25 апр. 2014
пт
21:30
Нант
1 : 1
Марсель
25.04.2014
25 апр. 2014
пт
21:30
Нант
1
Марсель
1
06.12.2013
06 дек. 2013
пт
22:30
Марсель
0 : 1
Нант
06.12.2013
06 дек. 2013
пт
22:30
Марсель
0
Нант
1
21.03.2009
21 марта 2009
сб
23:00
Марсель
2 : 0
Нант
21.03.2009
21 марта 2009
сб
23:00
Марсель
2
Нант
0
29.10.2008
29 окт. 2008
ср
21:00
Нант
1 : 1
Марсель
29.10.2008
29 окт. 2008
ср
21:00
Нант
1
Марсель
1
Новости
Фанаты «ПСЖ» защищают президента «Марселя». Он уволил кучу людей, которые слишком любят клуб и хуже работают после поражений
#Жак-Анри Эйро
08 февраля, 15:04
Фанаты «Марселя» сорвали матч Лиги 1. Разнесли базу и бросили файер в игрока
1
#Марсель
30 января, 22:00
1
📛 Ох, Неймар и тот парень из «Марселя» опять сцепились. Но теперь в твиттере: «Ты тень Пеле» vs «А ты моя тень!»
#Неймар
14 января, 14:08
Теперь «Сандерлендом» рулит миллиардер с русскими корнями. Это сын бывшего владельца «Марселя», и ему всего 22 года
#Кирилл Луи-Дрейфус
26 декабря 2020, 16:23
«Милан» из-за погасшего света сорвал матч Кубка чемпионов и был забанен на год. Так директор хитрил с переигровкой
#Милан
11 ноября 2020, 21:15
#
Новости матча
Хорхе Сампаоли уходит из «Атлетико Минейро» в «Марсель»
24 февраля, 12:23
«Марсель» уволил Виллаша-Боаша
02 февраля, 18:46
Виллаш-Боаш подал в отставку, потому что «Марсель» купил игрока без его одобрения
02 февраля, 16:38
Фанаты бросили файер в спину игрока «Марселя». Это основная причина переноса матча
30 января, 20:51
Матч «Марселя» и «Ренна» перенесен из-за беспорядков. Фанаты прорвались на клубную базу
30 января, 20:33
«Астон Вилла» приобрела Сансона у «Марселя»
26 января, 22:04
«ПСЖ» выиграл Суперкубок Франции. Это первый трофей Почеттино в карьере
14 января, 11:04
30-летний экс-игрок «Бастии» и «Нанси» умер от сердечного приступа. В 2014-м он испортил дебют Бьелсы в «Марселе»
12 января, 11:48