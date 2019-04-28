Марсель - Нант: 28 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Марсель
Марсель
1:2

Марсель - Нант: 28 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Нант
Нант
Лига 1, 34 тур

Лига 1,

34 тур

Франция
28 апр. 2019, 22:00 МСК
28.04.2019, 22:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
25
Нагатомо
Юто Нагатомо
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
15
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
5
Балерди
Леонардо Балерди
29
Лирола
Поль Лирола
10
Пайет
Димитри Пайет
22
Гуйе
Пап Гуйе
8
Нтчам
Оливье Нтчам
26
Товен
Флориан Товен
19
Милик
Аркадиуш Милик
Запасные
1
Нгапандуэтнбу
Симон Нгапандуэтнбу
-
2
Сакаи
Хироки Сакаи
-
32
Перрен
Лука Перрен
-
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
-
28
Жермен
Валере Жермен
-
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
-
11
Энрике
Луис Энрике
-
37
Ahmadou Bamba Dieng
Ahmadou Bamba Dieng
-
35
Oussama Targhalline
Oussama Targhalline
-
Нант
мин
1
Лафон
Альбан Лафон
14
Траоре
Шарль Траоре
4
Пальоис
Николас Пальоис
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
3
Жиротто
Андрей Жиротто
27
Саймон
Мозес Саймон
5
Чиривелья
Педро Чиривелья
19
Туре
Абдулайе Туре
10
Бляс
Людовик Бляс
11
Коко
Маркус Коко
23
Муани
Рандаль Коло Муани
Запасные
30
Петрич
Денис Петрич
-
12
Аппиа
Деннис Аппиа
-
17
Лимбомбе
Энтони Лимбомбе
-
26
Луза
Имран Луза
-
32
Бамба
Кадер Бамба
-
7
Кулибали
Калифа Кулибали
-
28
Эмон
Рено Эмон
-
33
Abdoulaye Sylla
Abdoulaye Sylla
-
34
Quentin Merlin
Quentin Merlin
-

События

Матч окончен 1:2

Прошлые матчи

20.02.2021 20 февр. 2021 сб 19:00
Нант
1 : 1
Марсель
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 19:00
Нант
1
Марсель
1
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
Марсель
3 : 1
Нант
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
Марсель
3
Нант
1
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 19:30
Марсель
1 : 3
Нант
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 19:30
Марсель
1
Нант
3
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 18:30
Нант
0 : 0
Марсель
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 18:30
Нант
0
Марсель
0
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 22:00
Марсель
1 : 2
Нант
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 22:00
Марсель
1
Нант
2
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 21:00
Нант
3 : 2
Марсель
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 21:00
Нант
3
Марсель
2
04.03.2018 04 марта 2018 вс 23:00
Марсель
1 : 1
Нант
04.03.2018 04 марта 2018 вс 23:00
Марсель
1
Нант
1
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 18:00
Нант
0 : 1
Марсель
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 18:00
Нант
0
Марсель
1
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 23:00
Нант
3 : 2
Марсель
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 23:00
Нант
3
Марсель
2
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 21:45
Марсель
2 : 1
Нант
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 21:45
Марсель
2
Нант
1
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 15:00
Марсель
1 : 1
Нант
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 15:00
Марсель
1
Нант
1
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 23:00
Нант
0 : 1
Марсель
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 23:00
Нант
0
Марсель
1
17.04.2015 17 апр. 2015 пт 21:30
Нант
1 : 0
Марсель
17.04.2015 17 апр. 2015 пт 21:30
Нант
1
Марсель
0
28.11.2014 28 нояб. 2014 пт 22:30
Марсель
2 : 0
Нант
28.11.2014 28 нояб. 2014 пт 22:30
Марсель
2
Нант
0
25.04.2014 25 апр. 2014 пт 21:30
Нант
1 : 1
Марсель
25.04.2014 25 апр. 2014 пт 21:30
Нант
1
Марсель
1
06.12.2013 06 дек. 2013 пт 22:30
Марсель
0 : 1
Нант
06.12.2013 06 дек. 2013 пт 22:30
Марсель
0
Нант
1
21.03.2009 21 марта 2009 сб 23:00
Марсель
2 : 0
Нант
21.03.2009 21 марта 2009 сб 23:00
Марсель
2
Нант
0
29.10.2008 29 окт. 2008 ср 21:00
Нант
1 : 1
Марсель
29.10.2008 29 окт. 2008 ср 21:00
Нант
1
Марсель
1

Новости

Фанаты «ПСЖ» защищают президента «Марселя». Он уволил кучу людей, которые слишком любят клуб и хуже работают после поражений
#Жак-Анри Эйро
08 февраля, 15:04
Фанаты «Марселя» сорвали матч Лиги 1. Разнесли базу и бросили файер в игрока
1
#Марсель
30 января, 22:00
1
📛 Ох, Неймар и тот парень из «Марселя» опять сцепились. Но теперь в твиттере: «Ты тень Пеле» vs «А ты моя тень!»
#Неймар
14 января, 14:08
Теперь «Сандерлендом» рулит миллиардер с русскими корнями. Это сын бывшего владельца «Марселя», и ему всего 22 года
#Кирилл Луи-Дрейфус
26 декабря 2020, 16:23
«Милан» из-за погасшего света сорвал матч Кубка чемпионов и был забанен на год. Так директор хитрил с переигровкой
#Милан
11 ноября 2020, 21:15
# Новости матча
Хорхе Сампаоли уходит из «Атлетико Минейро» в «Марсель»
24 февраля, 12:23
«Марсель» уволил Виллаша-Боаша
02 февраля, 18:46
Виллаш-Боаш подал в отставку, потому что «Марсель» купил игрока без его одобрения
02 февраля, 16:38
Фанаты бросили файер в спину игрока «Марселя». Это основная причина переноса матча
30 января, 20:51
Матч «Марселя» и «Ренна» перенесен из-за беспорядков. Фанаты прорвались на клубную базу
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26 января, 22:04
«ПСЖ» выиграл Суперкубок Франции. Это первый трофей Почеттино в карьере
14 января, 11:04
30-летний экс-игрок «Бастии» и «Нанси» умер от сердечного приступа. В 2014-м он испортил дебют Бьелсы в «Марселе»
12 января, 11:48