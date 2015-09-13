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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Марсель
Марсель
Менди 15
Алессандрини 46
Алессандрини 66
Батшуайи 70
4:1
Матч завершен
Бастия
Бастия
Брандао 78
Лига 1, 5 тур
Лига 1,
5 тур
Франция
13 сент. 2015, 22:00 МСК
13.09.2015, 22:00 МСК
воскресенье
Николя Ренвиль
Николя Ренвиль
Главный Судья
Составы
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
90
3
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
4
Рекик
Карим Рекик
90
2
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
23
Менди
Бенжамин Менди
15'
15'
90
10
Диарра
Лассана Диарра
90
19
Баррада
Абделазиз Баррада
71
13
Кабелла
Реми Кабелла
64
19
Алессандрини
Ромэйн Алессандрини
46'
66'
46', 66'
90
8
Силва
Лукас Силва
90
28
Батшуайи
Миши Батшуайи
70'
70'
74
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
17
Де Челье
Паоло Де Челье
5
Спаранья
Стефан Спаранья
20
Ромао
Алексис Ромао
14
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
17
Сарр
Буна Сарр
7
Окампос
Лукас Окампос
Бастия
мин
1
Хансен
Йеспер Хансен
90
24
Джеббур
Яссин Джеббур
90
20
Модесто
Франсуа Модесто
90
5
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
15
Пальмери
Жюльен Пальмери
90
28
Данич
Гаэль Данич
90
7
Айите
Флойд Айите
90
18
Каюзак
Янник Каюзак
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
11
Брандао
Брандао
78'
78'
90
2
Диалло
Садио Диалло
64
Запасные
30
Винсенсини
Томас Винсенсини
28
Маранж
Флориан Маранж
17
Пейберне
Матье Пейберне
41
Нгандо
Аксель Нгандо
22
Мабулу
Кристофер Мабулу
27
Распентино
Флориан Распентино
33
Кулибали
Лассана Кулибали