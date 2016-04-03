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Материалы
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Бастия
Бастия
Рекик 47
Данич 56
2:1
Матч завершен
Марсель
Марсель
Батшуайи 77
Лига 1, 32 тур
Лига 1,
32 тур
Франция
3 апр. 2016, 18:00 МСК
3.04.2016, 18:00 МСК
воскресенье
Лионель Жаффредо
Лионель Жаффредо
Главный Судья
Составы
Бастия
мин
14
Мостефа-Сбаа
Мехди Мостефа-Сбаа
90
16
Лека
Жан-Луис Лека
90
20
Модесто
Франсуа Модесто
45
5
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
17
Пейберне
Матье Пейберне
90
15
Пальмери
Жюльен Пальмери
90
23
Джику
Александер Джику
90
8
Данич
Гаэль Данич
56'
56'
81
18
Каюзак
Янник Каюзак
90
11
Брандао
Брандао
90
25
Камано
Франсуа Камано
69
Запасные
30
Винсенсини
Томас Винсенсини
28
Маранж
Флориан Маранж
24
Джеббур
Яссин Джеббур
29
Сиони
Жиль Сиони
6
Фофана
Секо Фофана
19
Нгандо
Аксель Нгандо
22
Мабулу
Кристофер Мабулу
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
90
6
Роланду
Роланду
90
26
Джа-Джедже
Брис Джа-Джедже
60
4
Рекик
Карим Рекик
47'
47'
90
2
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
5
Диаби
Абу Диаби
56
10
Диарра
Лассана Диарра
65
13
Кабелла
Реми Кабелла
90
24
Товен
Флориан Товен
90
14
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
90
9
Флетчер
Стивен Флетчер
90
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
25
Де Челье
Паоло Де Челье
20
Ромао
Алексис Ромао
11
Алессандрини
Ромэйн Алессандрини
8
Силва
Лукас Силва
17
Сарр
Буна Сарр
22
Батшуайи
Миши Батшуайи
77'