Матч завершен
Бастия
Бастия
Рекик 47
Данич 56
2:1
Матч завершен
Марсель
Марсель
Батшуайи 77
Лига 1, 32 тур

Лига 1,

32 тур

Франция
3 апр. 2016, 18:00 МСК
3.04.2016, 18:00 МСК
воскресенье
Лионель Жаффредо
Лионель Жаффредо
Главный Судья
Составы
Бастия
мин
14
Мостефа-Сбаа
Мехди Мостефа-Сбаа
90
16
Лека
Жан-Луис Лека
90
20
Модесто
Франсуа Модесто
45
5
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
17
Пейберне
Матье Пейберне
90
15
Пальмери
Жюльен Пальмери
90
23
Джику
Александер Джику
90
8
Данич
Гаэль Данич
56'
56'
81
18
Каюзак
Янник Каюзак
90
11
Брандао
Брандао
90
25
Камано
Франсуа Камано
69
Запасные
30
Винсенсини
Томас Винсенсини
28
Маранж
Флориан Маранж
24
Джеббур
Яссин Джеббур
29
Сиони
Жиль Сиони
6
Фофана
Секо Фофана
19
Нгандо
Аксель Нгандо
22
Мабулу
Кристофер Мабулу
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
90
6
Роланду
Роланду
90
26
Джа-Джедже
Брис Джа-Джедже
60
4
Рекик
Карим Рекик
47'
47'
90
2
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
5
Диаби
Абу Диаби
56
10
Диарра
Лассана Диарра
65
13
Кабелла
Реми Кабелла
90
24
Товен
Флориан Товен
90
14
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
90
9
Флетчер
Стивен Флетчер
90
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
25
Де Челье
Паоло Де Челье
20
Ромао
Алексис Ромао
11
Алессандрини
Ромэйн Алессандрини
8
Силва
Лукас Силва
17
Сарр
Буна Сарр
22
Батшуайи
Миши Батшуайи
77'