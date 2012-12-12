Матч завершен
Бастия
Бастия
1:2
Матч завершен
Марсель
Марсель
Лига 1, 17 тур

Лига 1,

17 тур

Франция
12 дек. 2012, 22:59 МСК
12.12.2012, 22:59 МСК
среда
Составы