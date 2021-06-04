Венгрия - Кипр: 04 июня 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Венгрия
Шафер 36
1:0

Венгрия - Кипр: 04 июня 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Кипр
Товарищеские матчи, Июнь

Товарищеские матчи,

Июнь
4 июня 2021, 21:00 МСК
4.06.2021, 21:00 МСК
пятница
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Венгрия
мин
1
Гулачи
Петер Гулачи
46
13
Шафер
Андраш Шафер
36'
36'
90
19
Варга
Кевин Варга
90
25
János Hahn
János Hahn
61
11
Холендер
Филип Холендер
90
2
Лэнг
Адам Лэнг
60
21
Ботка
Эндре Ботка
90
4
Салаи
Аттила Салаи
90
18
Зигер
Давид Зигер
79
15
Кляйнхайзлер
Ласло Кляйнхайзлер
46
14
Ловренчич
Герго Ловренчич
61
Запасные
22
Богдан
Адам Богдан
-
12
Дибус
Денеш Дибус
44
6
Орбан
Вилли Орбан
30
5
Фиола
Аттила Фиола
-
7
Него
Лоик Него
44
3
Кешкеш
Акош Кешкеш
-
8
Надь
Адам Надь
11
23
Николич
Неманья Николич
29
17
Варга
Роланд Варга
-
10
Шери
Тамаш Шери
-
24
Bendegúz Bolla
Bendegúz Bolla
29
26
Шен
Саболч Шен
-
Тренерский состав
Марко Росси
Кипр
мин
2
Каро
Андреас Каро
90
22
Михаил
Неофитос Михаил
90
4
Иоанну
Николас Иоанну
90
5
Сотериу
Костас Сотериу
90
21
Псалтис
Парис Псалтис
90
23
Питтас
Иоаннис Питтас
90
18
Артиматас
Костакис Артиматас
71
19
Лайфис
Константинос Лайфис
90
9
Христофи
Деметрис Христофи
63
15
Папулис
Фотис Папулис
71
20
Кастанос
Григорис Кастанос
90
Запасные
12
Параскевас
Андреас Параскевас
-
1
Панайи
Костас Панайи
-
6
Гогич
Алекс Гогич
19
3
Андреу
Стелиос Андреу
-
8
Кириаку
Харис Кириаку
-
17
Лоизу
Лоизос Лоизу
19
7
Илия
Мариос Илия
27
Тренерский состав
Николаос Костеноглу

События

Матч окончен 1:0
ПРОМАХ!
Неманья Николич
п
Замена
Адам Надь
Давид Зигер
79'
77'
Желтая карточка
Костас Сотериу
71'
Замена
Парис Псалтис
71'
Замена
Лоизос Лоизу
Фотис Папулис
71'
Замена
Алекс Гогич
Костакис Артиматас
Желтая карточка
Давид Зигер
65'
63'
Замена
Мариос Илия
Деметрис Христофи
Замена
Неманья Николич
János Hahn
61'
Замена
Bendegúz Bolla
Герго Ловренчич
61'
Замена
Вилли Орбан
Адам Лэнг
60'
58'
Желтая карточка
Парис Псалтис
Замена
Лоик Него
Ласло Кляйнхайзлер
46'
Замена
Денеш Дибус
Петер Гулачи
46'
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
Андраш Шафер
36'
Начало матча

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