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Запасные
Тренерский состав
События
Матч окончен 1:0
ПРОМАХ!
п
Замена
79'
77'
Желтая карточка
71'
Замена
71'
Замена
71'
Замена
Желтая карточка
65'
63'
Замена
Замена
61'
Замена
61'
Замена
60'
58'
Желтая карточка
Замена
46'
Замена
46'
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
36'
Начало матча
Новости
13 ноября 2020, 00:15
01 июня, 19:14
01 июня, 14:14
19 ноября 2020, 00:45
16 ноября 2020, 00:58
13 ноября 2020, 11:29
13 ноября 2020, 01:22
13 ноября 2020, 00:37