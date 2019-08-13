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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Ференцварош
Будапешт
0:4
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Динамо
Загреб
Адеми 16
Петкович 47
Ольмо 55
Гояк 79
Лига чемпионов, 3 раунд
Лига чемпионов,
3 раунд
13 авг. 2019, 21:00 МСК
13.08.2019, 21:00 МСК
вторник
Составы
Ференцварош
мин
8
Ловренчич
Герго Ловренчич
90
14
Харатин
Игорь Харатин
90
20
Сигневич
Николай Сигневич
90
90
Дибус
Денеш Дибус
90
33
Двали
Лаша Двали
90
17
Цивич
Элдар Цивич
90
Запасные
99
Гроф
Давид Гроф
Динамо
мин
22
Леовац
Марин Леовац
90
5
Адеми
Ариян Адеми
16'
16'
90
66
Дилавер
Эмир Дилавер
90
21
Петкович
Бруно Петкович
47'
47'
90
8
Хайрович
Изет Хайрович
90
30
Стоянович
Петар Стоянович
90
99
Оршич
Мислав Оршич
90
55
Перич
Дино Перич
90
40
Ливакович
Доминик Ливакович
90
27
Моро
Никола Моро
90
7
Ольмо
Дани Ольмо
55'
55'
90
Запасные
1
Загорац
Даниэль Загорац
28
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
31
Лешкович
Марко Лешкович
14
Гояк
Амер Гояк
79'
10
Майер
Ловро Майер
11
Гавранович
Марио Гавранович
16
Шитум
Марио Шитум