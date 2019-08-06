Матч завершен
Динамо
Загреб
1:1
прошлый матч 4 : 0
Матч завершен
Ференцварош
Будапешт
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
6 авг. 2019, 21:00 МСК
6.08.2019, 21:00 МСК
вторник
Составы