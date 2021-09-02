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Отбор ЧМ. Европа
Чехия VS Белоруссия
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Чехия - Белоруссия: 02 сентября 2021 смотреть онлайн
Чехия
-:-
Чехия - Белоруссия: 02 сентября 2021 смотреть онлайн
Белоруссия
Отбор ЧМ. Европа, 4 тур
Отбор ЧМ. Европа,
4 тур
2 сент. 2021, 21:45 МСК
2.09.2021, 21:45 МСК
четверг
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Прогнозы
Предварительный состав
Чехия
мин
17
Кудела
Ондрей Кудела
3
Челустка
Ондржей Челустка
2
Кадержабек
Павел Кадержабек
8
Дарида
Владимир Дарида
-
Шик
Патрик Шик
-
Янкто
Якуб Янкто
18
Борил
Ян Борил
-
Соучек
Томаш Соучек
-
Барак
Антонин Барак
7
Провод
Лукаш Провод
Запасные
23
Мандоус
Алеш Мандоус
-
1
Вацлик
Томаш Вацлик
-
3
Голеш
Томаш Голеш
-
5
Коуфал
Владимир Коуфал
-
22
Матею
Алеш Матею
-
2
Зима
Давид Зима
-
15
Павелка
Давид Павелка
-
20
Масопуст
Лукаш Масопуст
-
8
Пешек
Якуб Пешек
-
20
Пекхарт
Томаш Пекхарт
-
20
Выдра
Матей Выдра
-
11
Крменчик
Михал Крменчик
-
Белоруссия
мин
-
Лаптев
Денис Лаптев
-
Швецов
Максим Швецов
-
S. Kislyak
S. Kislyak
-
P. Savitskiy
P. Savitskiy
Новости
Киношный финиш чемпионата Белоруссии. БАТЭ лидировал за восемь минут до конца сезона – но потерял золото
#Белоруссия
28 ноября 2020, 17:06
В Белоруссии задержан журналист и главный ютуб-блогер страны. Все его последние видео – о протестах и действиях власти
#Белоруссия
15 ноября 2020, 23:15
«Не можем молчать, когда бьют наших людей». 93 белорусских футболиста записали видео
#Белоруссия
12 сентября 2020, 17:37
Чехия из-за коронавируса за сутки собрала новую сборную: весь персонал, 22 дебютанта и ветеран, который закончил четыре года назад
1
#Чехия
08 сентября 2020, 13:16
1
Забастовка шахтеров в Солигорске – один из очагов белорусских протестов. Там же сейчас и главный клуб страны
#политика
22 августа 2020, 18:55
#
Новости матча
Шкурин из ЦСКА исключен из сборной Белоруссии и лишен отсрочки по службе в армии
17 декабря 2020, 15:43
Австрия, Венгрия, Чехия и Уэльс вышли в элитный дивизион Лиги наций. Вылетели Швеция, Исландия и Босния
19 ноября 2020, 11:06
«Две недели не было горячей воды, отключили слив в туалете». Белорусская баскетболистка – о содержании в изоляторе
15 октября 2020, 17:22
Белорусскую баскетболистку поместили в изолятор за выступление против насилия силовиков и Александра Лукашенко
30 сентября 2020, 12:11
Автор белорусского издания «Прессбол» Сергей Щурко арестован в Минске
15 сентября 2020, 11:48
Чехия соберет новую сборную на матч с Шотландией – до этого они отменили матч из-за коронавируса
05 сентября 2020, 20:01
Матч Лиги наций между Чехией и Шотландией отменен из-за коронавируса
05 сентября 2020, 10:27
«Больше недели я плохо сплю, потому что мне больно от того, что происходило на улицах страны». Игрок БАТЭ – о ситуации в Белоруссии
19 августа 2020, 10:09