Мидтьюлланд - Бенфика: 09 августа 2022 смотреть онлайн
Матч завершен
Мидтьюлланд
Хернинг
Систо 63
1:3
Первый матч 1:4

Мидтьюлланд - Бенфика: 09 августа 2022 смотреть онлайн

Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Фернандес 23
Араужо 56
Гонсалвеш 88
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,
9 авг. 2022, 20:45 МСК
9.08.2022, 20:45 МСК
вторник
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События

Матч окончен 1:3
89'
Замена
Диегу Морейра
Жоау Мариу
88'
ГОЛ! 1:3
Диогу Гонсалвеш
Замена
Николас Дир
Паулиньо
87'
78'
Замена
Диогу Гонсалвеш
Шикинью
Замена
Эдвард Чилуфья
Пионе Систо
76'
75'
Замена
Александер Бах
Жилберто
Замена
Жуниор Брумадо
Сори Каба
70'
Желтая карточка
Рафаэль Онидика
69'
Замена
Густав Исаксен
Андерс Дрейер
69'
ГОЛ! 1:2
Пионе Систо
63'
56'
ГОЛ! 0:2
Энрике Араужо
46'
Замена
Энрике Араужо
Рафа
Замена
Оливер Серенсен
Эвандер
46'
46'
Замена
Роман Яремчук
Гонсалу Рамуш
Конец первого тайма (0:1)
40'
Желтая карточка
Рафа
29'
Желтая карточка
Гонсалу Рамуш
23'
ГОЛ! 0:1
Энцо Фернандес
Начало матча

Прошлые матчи

02.08.2022 02 авг. 2022 вт 22:00
Бенфика
4 : 1
Мидтьюлланд
02.08.2022 02 авг. 2022 вт 22:00
Бенфика
4
Мидтьюлланд
1

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