Мидтьюлланд

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|мин
|
-
Систо
Пионе Систо
63'
|90
|
-
Каба
Сори Каба
|90
|
-
Дир
Николас Дир
|87
|
-
Исаксен
Густав Исаксен
|69
|
-
Серенсен
Оливер Серенсен
|46
|
-
Брумадо
Жуниор Брумадо
|70
|
-
Онидика
Рафаэль Онидика
|90
|
-
Чилуфья
Эдвард Чилуфья
|76
|Запасные
|
-
Паулиньо
Паулиньо
3
|
-
Дрейер
Андерс Дрейер
21
|
-
Эвандер
Эвандер
44
|Главный тренер
|
Бо Хенриксен
|Запасные
|
-
Жилберто
Жилберто
15
|Главный тренер
|
Роджер Шмидт
События
Матч окончен 1:3
89'
Замена
88'
ГОЛ! 1:3
Замена
87'
78'
Замена
Замена
76'
75'
Замена
Замена
70'
Желтая карточка
69'
Замена
69'
ГОЛ! 1:2
63'
56'
ГОЛ! 0:2
46'
Замена
Замена
46'
46'
Замена
Конец первого тайма (0:1)
40'
Желтая карточка
29'
Желтая карточка
23'
ГОЛ! 0:1
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