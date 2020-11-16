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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Франция
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Бензема и Вальбуэна судятся уже шестой год. Все из-за шантажа видео, которое так никто и не увидел
#Матье Вальбуэна
31 марта, 21:07
Почему петух – главный символ Франции. Повлияли галлы, церковь, революционеры и полиция
#Франция
16 ноября 2020, 18:40
Новый герой Франции – 17-летний мигрант. Он пообещал успех отцу после пожара, в котором сгорел их дом
#Эдуардо Камавинга
08 октября 2020, 14:21
Во Франции клуб начал матч ввосьмером в знак протеста. Через минуту игрок травмировался, и клубу засчитали технарь
1
#Франция
08 сентября 2020, 20:25
1
Сборные показали новые формы: у Португалии отсылка к Gucci, у Франции – к победе на ЧМ, Норвегия показывает ледники
1
#Португалия
01 сентября 2020, 17:50
1
Матерацци не подонок
4
#Марко Матерацци
11 июня 2020, 12:15
4
Никто до сих пор не знает точно, почему Роналдо упал в обморок перед финалом ЧМ-1998. Эпилепсия, сердце или нервы?
2
#Роналдо
10 апреля 2020, 20:26
2
«Мечты не стоят дорого. Мечтать можно бесплатно». Мбаппе написал письмо о своем пути для всех молодых пацанов
#Килиан Мбаппе
27 февраля 2020, 20:58
#
новости спорта
Гризманн проводит за Францию 45-й матч подряд – это рекорд сборной
28 марта, 16:49
Французская фигуристка Мейте получила травму во время короткой программы и снялась с чемпионата мира
24 марта, 16:32
Мбаппе дважды за карьеру играл против Месси. Он забил в этих матчах пять голов
17 февраля, 02:21
Раймон Доменек стал тренером «Нанта». До этого он работал в сборной Бретани, у которой нет официального статуса
26 декабря 2020, 21:48
Определились даты матчей плей-офф Лиги нации
03 декабря 2020, 20:10
Италия, Бельгия, Франция и Испания сыграют в полуфинале Лиги наций. В прошлом турнире состав был полностью другой
19 ноября 2020, 11:04
Испания вышла в полуфинал Лиги наций
18 ноября 2020, 01:53
Франция досрочно вышла в финальный турнир Лиги наций
15 ноября 2020, 01:22
Камю был вратарем, обожал футбол, изучал через него природу морали и добавлял в свой главный роман
#литература
26 августа 2019, 17:30
Игрок просто разнимал драку, и его укусили за член. Ауч!
#Франция
19 февраля 2020, 19:21
Кто может выйти на Евро, а кто потерял шансы, но может попасть через Лигу наций
#Евро-2020 (квалификация)
16 октября 2019, 00:05
Победы в Лиге чемпионов и звезда с «Золотым мячом» – это тоже факты о «Лионе»
#Лион
17 сентября 2019, 18:30
Как дела с отбором Евро. Расклад по каждой группе – у кого все ок, кто проваливается, чего ждать
#Евро-2020 (квалификация)
11 сентября 2019, 10:51
Сборные в тени Хабиба: Кейн и Роналду тащат, Зинченко поздравил голом маму
#Евро-2020 (квалификация)
08 сентября 2019, 11:50
Обалдеть, как мама управляет карьерой Рабьо. Поссорила с «ПСЖ», убрала из сборной и убедила на «Ювентус»
#Адриен Рабьо
01 июля 2019, 12:46
9 лет назад стартовал ЧМ-2010. Фотохроника турнира
#ЧМ-2010
11 июня 2019, 17:21
Возможно, Турция побеждает дома, потому что хитрит с расположением стадиона (да-да!)
#Турция
09 июня 2019, 10:41
Даже спустя 22 года мы не понимаем, как Роберто Карлос забил тот гол Франции. Но физики все объяснили
#Роберто Карлос
03 июня 2019, 21:00
Франция сыграла в ретро-форме в честь столетия федерации. Стилек
#Франция
26 марта 2019, 08:03