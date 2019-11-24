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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Верона
Верона
1:0
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Серия А, 13 тур
Серия А,
13 тур
Италия
24 нояб. 2019, 17:00 МСК
24.11.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Верона
мин
15
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
5
Фараони
Давиде Фараони
90
1
Сильвестри
Марко Сильвестри
90
14
Верре
Валерио Верре
90
88
Лазович
Дарко Лазович
90
21
Гюнтер
Корай Гюнтер
90
13
Ррахмани
Амир Ррахмани
90
34
Амрабат
Софиан Амрабат
90
32
Пессина
Маттео Пессина
90
Запасные
96
Радунович
Борис Радунович
22
Берарди
Алессандро Берарди
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
27
Давидович
Павел Давидович
33
Эмпереур
Алан Эмпереур
3
Витале
Луиджи Витале
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
8
Хендерсон
Лиам Хендерсон
11
Паццини
Джампаоло Паццини
9
Степински
Мариуш Степински
66
Тутино
Дженнаро Тутино
Фиорентина
мин
7
Рибери
Франк Рибери
90
22
Касерес
Мартин Касерес
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
90
15
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
29
Дальберт
Дальберт
90
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
90
23
Венути
Лоренцо Венути
90
4
Миленкович
Никола Миленкович
90
28
Влахович
Душан Влахович
90
Запасные
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
79
Черофолини
Микеле Черофолини
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
21
Лирола
Поль Лирола
6
Раньери
Лука Раньери
16
Эйссерик
Валентин Эйссерик
18
Геззаль
Рашид Геззаль
25
Кьеза
Федерико Кьеза
27
Журковски
Шимон Журковски
10
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
11
Соттиль
Риккардо Соттиль