Сошо - Марсель: 13 января 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Сошо
Монбельяр
3:1

Сошо - Марсель: 13 января 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Марсель
Марсель
Лига 1, 20 тур

Лига 1,

20 тур

Франция
13 янв. 2013, 22:59 МСК
13.01.2013, 22:59 МСК
воскресенье
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События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
10
Пайет
Димитри Пайет
6
Строотман
Кевин Строотман
28
Жермен
Валере Жермен
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
20
Сансон
Морган Сансон
23
Амави
Жордан Амави
21
Ронье
Валентин Ронье
17
Сарр
Буна Сарр
33
Камара
Бубакар Камара
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
-
2
Сакаи
Хироки Сакаи
-
32
Перрен
Лука Перрен
-
26
Товен
Флориан Товен
-
36
Лопес
Максим Лопес
-
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
-
36
Аке
Марле Аке
-

События

Матч окончен 3:1

Прошлые матчи

20.04.2016 20 апр. 2016 ср 22:00
Сошо
0 : 1
Марсель
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 22:00
Сошо
0
Марсель
1
29.03.2014 29 марта 2014 сб 19:00
Сошо
1 : 1
Марсель
29.03.2014 29 марта 2014 сб 19:00
Сошо
1
Марсель
1
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 19:00
Марсель
2 : 1
Сошо
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 19:00
Марсель
2
Сошо
1
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 22:59
Сошо
3 : 1
Марсель
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 22:59
Сошо
3
Марсель
1
19.08.2012 19 авг. 2012 вс 18:00
Марсель
2 : 0
Сошо
19.08.2012 19 авг. 2012 вс 18:00
Марсель
2
Сошо
0
20.05.2012 20 мая 2012 вс 22:00
Сошо
1 : 0
Марсель
20.05.2012 20 мая 2012 вс 22:00
Сошо
1
Марсель
0
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
Марсель
2 : 2
Сошо
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
Марсель
2
Сошо
2
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 21:00
Сошо
1 : 2
Марсель
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 21:00
Сошо
1
Марсель
2
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 20:00
Марсель
2 : 1
Сошо
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 20:00
Марсель
2
Сошо
1
14.04.2010 14 апр. 2010 ср 20:00
Сошо
0 : 1
Марсель
14.04.2010 14 апр. 2010 ср 20:00
Сошо
0
Марсель
1
07.04.2010 07 апр. 2010 ср 20:00
Марсель
3 : 0
Сошо
07.04.2010 07 апр. 2010 ср 20:00
Марсель
3
Сошо
0
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
Сошо
1 : 0
Марсель
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
Сошо
1
Марсель
0
30.08.2008 30 авг. 2008 сб 22:00
Марсель
2 : 1
Сошо
30.08.2008 30 авг. 2008 сб 22:00
Марсель
2
Сошо
1
22.03.2008 22 марта 2008 сб 22:00
Марсель
0 : 1
Сошо
22.03.2008 22 марта 2008 сб 22:00
Марсель
0
Сошо
1
27.10.2007 27 окт. 2007 сб 21:00
Сошо
2 : 1
Марсель
27.10.2007 27 окт. 2007 сб 21:00
Сошо
2
Марсель
1

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