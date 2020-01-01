Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
Кантвелл 4
1:1
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Уикхэм 85
АПЛ, 21 тур

АПЛ,

21 тур

Англия
1 янв. 2020, 20:30 МСК
1.01.2020, 20:30 МСК
среда
Составы
Норвич Сити
мин
1
Крул
Тим Крул
90
27
Теттей
Александер Теттей
90
22
Пукки
Теему Пукки
90
5
Хэнли
Грант Хэнли
90
3
Бирам
Сэм Бирам
90
8
Вранчич
Марио Вранчич
90
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
90
23
МакЛин
Кенни МакЛин
90
6
Циммерманн
Кристоф Циммерманн
90
14
Кантвелл
Тодд Кантвелл
4'
4'
90
2
Ааронс
Макс Ааронс
90
Запасные
33
МакГоверн
Майкл МакГоверн
12
Льюис
Джамаль Льюис
19
Трибулл
Том Трибулл
24
Амаду
Ибраим Амаду
18
Стиперманн
Марко Стиперманн
11
Эрнандес
Онель Эрнандес
Кристал Пэлас
мин
12
Сахо
Мамаду Сахо
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
34
Келли
Мартин Келли
90
31
Гуаита
Висенте Гуаита
90
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
9
Айю
Жордан Айю
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
7
Майер
Макс Майер
90
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
35
Вудс
Сэм Вудс
8
Куяте
Шейку Куяте
21
Уикхэм
Коннор Уикхэм
85'