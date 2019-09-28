Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Миливойевич 21
Таунсенд 90
2:0
Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
АПЛ, 7 тур

АПЛ,

7 тур

Англия
28 сент. 2019, 17:00 МСК
28.09.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Кристал Пэлас
мин
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
34
Келли
Мартин Келли
90
31
Гуаита
Висенте Гуаита
90
8
Куяте
Шейку Куяте
70
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
9
Айю
Жордан Айю
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
79
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
21'
21'
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
6
Данн
Скотт Данн
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90'
7
Майер
Макс Майер
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
Норвич Сити
мин
21
Ферманн
Ральф Ферманн
22
22
Пукки
Теему Пукки
90
10
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
90
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
90
24
Амаду
Ибраим Амаду
90
23
МакЛин
Кенни МакЛин
90
4
Годфри
Бен Годфри
90
18
Стиперманн
Марко Стиперманн
66
14
Кантвелл
Тодд Кантвелл
81
2
Ааронс
Макс Ааронс
90
12
Льюис
Джамаль Льюис
90
Запасные
33
МакГоверн
Майкл МакГоверн
5
Хэнли
Грант Хэнли
3
Бирам
Сэм Бирам
7
Робертс
Патрик Робертс
20
Дрмич
Йосип Дрмич
32
Србени
Деннис Србени