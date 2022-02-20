Марсель - Клермон: 20 февраля 2022 смотреть онлайн

Марсель
Марсель
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Марсель - Клермон: 20 февраля 2022 смотреть онлайн

Клермон
Клермон-Ферранд
Лига 1, 25 тур

Лига 1,

25 тур

Франция
20 февр. 2022, -:- МСК
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Новости

Фанаты «ПСЖ» защищают президента «Марселя». Он уволил кучу людей, которые слишком любят клуб и хуже работают после поражений
#Жак-Анри Эйро
08 февраля, 15:04
Фанаты «Марселя» сорвали матч Лиги 1. Разнесли базу и бросили файер в игрока
#Марсель
30 января, 22:00
📛 Ох, Неймар и тот парень из «Марселя» опять сцепились. Но теперь в твиттере: «Ты тень Пеле» vs «А ты моя тень!»
#Неймар
14 января, 14:08
Теперь «Сандерлендом» рулит миллиардер с русскими корнями. Это сын бывшего владельца «Марселя», и ему всего 22 года
#Кирилл Луи-Дрейфус
26 декабря 2020, 16:23
«Милан» из-за погасшего света сорвал матч Кубка чемпионов и был забанен на год. Так директор хитрил с переигровкой
#Милан
11 ноября 2020, 21:15
Неймар после драки: обозвал соперника мудаком, пришел к нему в твиттер, выпустил открытое письмо ко всем
#Неймар
14 сентября 2020, 22:15
Неймар ударил по голове соперника из «Марселя». Судья показал пять красных за минуту
#ПСЖ
14 сентября 2020, 00:45
Заменял сам себя, превышал скорость, его отцу угрожали посредники «Интера». Истории о новичке «Сочи» – Имбула
#Жанелли Имбула
04 марта 2020, 16:17
# Новости матча
Товен перейдет из «Марселя» в мексиканский «Тигрес», несмотря на интерес клубов из Европы
07 мая, 20:32
Хорхе Сампаоли уходит из «Атлетико Минейро» в «Марсель»
24 февраля, 12:23
«Марсель» уволил Виллаша-Боаша
02 февраля, 18:46
Виллаш-Боаш подал в отставку, потому что «Марсель» купил игрока без его одобрения
02 февраля, 16:38
Фанаты бросили файер в спину игрока «Марселя». Это основная причина переноса матча
30 января, 20:51
Матч «Марселя» и «Ренна» перенесен из-за беспорядков. Фанаты прорвались на клубную базу
30 января, 20:33
«Астон Вилла» приобрела Сансона у «Марселя»
26 января, 22:04
«ПСЖ» выиграл Суперкубок Франции. Это первый трофей Почеттино в карьере
14 января, 11:04