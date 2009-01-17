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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Марсель
Марсель
Вальбуэна 25
Зубар 60
2:0
Матч завершен
Гавр
Гавр
Лига 1, 21 тур
Лига 1,
21 тур
Франция
17 янв. 2009, 21:00 МСК
17.01.2009, 21:00 МСК
суббота
Филипп Малиж
Филипп Малиж
Главный Судья
Составы
Марсель
мин
0
Манданда
Стив Манданда
90
0
Тайво
Тайе Тайво
90
0
Хилтон
Виторино Хилтон
90
0
Боннар
Лоран Боннар
90
0
Зубар
Рональд Зубар
60'
60'
90
0
Каборе
Шарль Каборе
46
0
Шейру
Бенуа Шейру
90
0
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
25'
25'
75
0
Зенден
Будевейн Зенден
90
0
Зиани
Карим Зиани
90
0
Самасса
Мамаду Самасса
72
Запасные
0
Риу
Руди Риу
0
Родригес
Жульен Родригес
0
Мирс
Тайрон Мирс
0
Бен Арфа
Атем Бен Арфа
0
М'Бами
Модесте М'Бами
0
Брандао
Брандао
0
Коне
Бакари Коне
Гавр
мин
0
Франкур
Петер Франкур
73
0
Рево
Кристоф Рево
90
0
Ба
Абассе Ба
90
0
Норо
Стефан Норо
90
0
Дьез
Николя Дьез
70
0
Алассан
Амаду Алассан
61
0
Лесаж
Жан Мишаль Лесаж
90
0
Маранж
Флориан Маранж
90
0
Бака
Максим Бака
90
0
Анин
Кевин Анин
90
0
Боли
Янник Боли
90
Запасные
0
Пласид
Джонни Пласид
0
Самбу
Массамба Самбу
0
Жилле
Николя Жилле
0
Айт Бен Идир
Джамель Айт Бен Идир
0
Давидас
Оливье Давидас
0
Норбер
Гийом Норбер
0
Диалло
Мамаду Диалло