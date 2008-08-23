Матч завершен
Гавр
Гавр
0:1
Матч завершен
Марсель
Марсель
Лига 1, 3 тур

Лига 1,

3 тур

Франция
23 авг. 2008, 20:00 МСК
23.08.2008, 20:00 МСК
суббота
Тони Шапрон
Тони Шапрон
Главный Судья
Составы