Матч завершен
Марсель
Марсель
Жермен 28
Жермен 56
Товен 86
3:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Домжале
Домжале
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
24 авг. 2017, 21:45 МСК
24.08.2017, 21:45 МСК
четверг
Составы
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
90
21
Эвра
Патрис Эвра
90
23
Рами
Адиль Рами
90
6
Роланду
Роланду
90
2
Сакаи
Хироки Сакаи
90
19
Густаво
Луис Густаво
90
8
Сансон
Морган Сансон
90
26
Товен
Флориан Товен
86'
86'
90
27
Лопес
Максим Лопес
90
28
Жермен
Валере Жермен
28'
56'
28', 56'
90
5
Окампос
Лукас Окампос
90
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
3
Дория
Дория
18
Амави
Жордан Амави
22
Сертик
Грегори Сертик
7
Кабелла
Реми Кабелла
29
Замбо
Андре-Франк Замбо
17
Сарр
Буна Сарр
Домжале
мин
29
Балковец
Юре Балковец
90