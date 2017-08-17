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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Домжале
Домжале
1:1
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Марсель
Марсель
Сансон 63
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
17 авг. 2017, 21:45 МСК
17.08.2017, 21:45 МСК
четверг
Составы
Домжале
мин
29
Балковец
Юре Балковец
90
Запасные
30
Франжич
Петар Франжич
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
90
21
Эвра
Патрис Эвра
90
23
Рами
Адиль Рами
90
2
Сакаи
Хироки Сакаи
90
19
Густаво
Луис Густаво
90
22
Сертик
Грегори Сертик
90
8
Сансон
Морган Сансон
63'
63'
90
26
Товен
Флориан Товен
90
27
Лопес
Максим Лопес
90
28
Жермен
Валере Жермен
90
5
Окампос
Лукас Окампос
90
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
15
Губочан
Томаш Губочан
3
Дория
Дория
18
Амави
Жордан Амави
7
Кабелла
Реми Кабелла
29
Замбо
Андре-Франк Замбо
14
Н'Жи
Клинтон Н'Жи