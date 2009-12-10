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События
Матч окончен 4:0
Замена
82'
ГОЛ! 4:0
82'
81'
Вторая желтая
78'
Замена
Замена
76'
72'
Желтая карточка
ГОЛ! 3:0
72'
70'
Замена
69'
Желтая карточка
Замена
67'
63'
Замена
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 2:0
58'
ГОЛ! 1:0
33'
14'
Желтая карточка
Прошлые матчи
Новости
30 января, 22:00
1
Фанаты «Ланса» приехали на выезд и устроили красивое безумие: кричалки, файеры и коридор возле отеля
1
18 октября 2020, 20:42
1
31 августа 2020, 16:06
2
23 ноября 2019, 14:26
07 января, 00:53
1
14 декабря 2020, 15:30
14 декабря 2020, 12:38
06 ноября 2020, 01:13
19 октября 2020, 10:11
01 сентября 2020, 18:29
20 августа 2020, 09:33
18 августа 2020, 15:04