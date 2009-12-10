Лилль - Сент-Этьен: 10 декабря 2009 смотреть онлайн

Матч завершен
Лилль
Лилль
Фро 33
Кабай 58
Жервиньо 72
Рами 82
4:0

Лилль - Сент-Этьен: 10 декабря 2009 смотреть онлайн

Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Лига 1, 11 тур

Лига 1,

11 тур

Франция
10 дек. 2009, 21:00 МСК
10.12.2009, 21:00 МСК
четверг
Стефан Бре
Стефан Бре
Главный Судья
Составы
События
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Травмы
Прогнозы

Составы

Лилль
мин
0
Ландро
Микаэль Ландро
90
0
Берья
Франк Берья
90
0
Рами
Адиль Рами
82'
82'
90
0
Шеджу
Орельен Шеджу
90
0
Дебюши
Матье Дебюши
90
0
Азар
Эден Азар
90
0
Кабай
Йоан Кабай
58'
58'
90
0
Обраньяк
Людовик Обраньяк
82
0
Мавуба
Рио Мавуба
90
0
Жервиньо
Жервиньо
72'
72'
76
0
Фро
Пьер-Ален Фро
33'
33'
67
Запасные
0
Бутель
Людовик Бутель
-
0
Эмерсон
Эмерсон
-
0
Вандам
Джерри Вандам
-
0
Дюмон
Стефан Дюмон
23
0
Де Мело
Тулио Де Мело
-
0
Виттек
Роберт Виттек
14
0
Туре
Ларсен Туре
8
Сент-Этьен
мин
0
Жано
Жереми Жано
90
0
Дос Рейс
Элтон Дос Рейс
90
0
Беналуан
Йоан Беналуан
90
0
Варро
Седрик Варро
70
0
Н'Дав
Гиран Н'Дав
90
0
Ландрен
Кристоф Ландрен
90
0
Матюиди
Блейз Матюиди
90
0
Фернандес
Желсон Фернандес
90
0
Сако
Бакари Сако
78
0
Илан
Илан
63
0
Миральяс
Кевин Миральяс
90
Запасные
0
Кулибали
Папе Абдулай Кулибали
-
0
Тавларидис
Эфстатиос Тавларидис
-
0
Дабо
Мухамаду Дабо
20
0
Откер
Йоан Откер
-
0
Пайет
Димитри Пайет
27
0
Ривьер
Эммануэль Ривьер
12
0
Саади
Идрисс Саади
-

События

Матч окончен 4:0
Замена
Ларсен Туре
Людовик Обраньяк
82'
ГОЛ! 4:0
Адиль Рами
82'
81'
Вторая желтая
Йоан Беналуан
78'
Замена
Эммануэль Ривьер
Бакари Сако
Замена
Роберт Виттек
Жервиньо
76'
72'
Желтая карточка
Йоан Беналуан
ГОЛ! 3:0
Жервиньо
72'
70'
Замена
Мухамаду Дабо
Седрик Варро
69'
Желтая карточка
Гиран Н'Дав
Замена
Стефан Дюмон
Пьер-Ален Фро
67'
63'
Замена
Димитри Пайет
Илан
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 2:0
Йоан Кабай
58'
ГОЛ! 1:0
Пьер-Ален Фро
33'
14'
Желтая карточка
Желсон Фернандес

Прошлые матчи

29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 23:00
Сент-Этьен
1 : 1
Лилль
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 23:00
Сент-Этьен
1
Лилль
1
28.08.2019 28 авг. 2019 ср 20:00
Лилль
3 : 0
Сент-Этьен
28.08.2019 28 авг. 2019 ср 20:00
Лилль
3
Сент-Этьен
0
10.03.2019 10 марта 2019 вс 17:00
Сент-Этьен
0 : 1
Лилль
10.03.2019 10 марта 2019 вс 17:00
Сент-Этьен
0
Лилль
1
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 18:00
Лилль
3 : 1
Сент-Этьен
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 18:00
Лилль
3
Сент-Этьен
1
19.05.2018 19 мая 2018 сб 22:00
Сент-Этьен
5 : 0
Лилль
19.05.2018 19 мая 2018 сб 22:00
Сент-Этьен
5
Лилль
0
17.11.2017 17 нояб. 2017 пт 21:00
Лилль
3 : 1
Сент-Этьен
17.11.2017 17 нояб. 2017 пт 21:00
Лилль
3
Сент-Этьен
1
13.01.2017 13 янв. 2017 пт 22:45
Лилль
1 : 1
Сент-Этьен
13.01.2017 13 янв. 2017 пт 22:45
Лилль
1
Сент-Этьен
1
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 16:00
Сент-Этьен
3 : 1
Лилль
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 16:00
Сент-Этьен
3
Лилль
1
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
Сент-Этьен
0 : 1
Лилль
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
Сент-Этьен
0
Лилль
1
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 23:00
Лилль
1 : 0
Сент-Этьен
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 23:00
Лилль
1
Сент-Этьен
0
22.03.2015 22 марта 2015 вс 16:00
Сент-Этьен
2 : 0
Лилль
22.03.2015 22 марта 2015 вс 16:00
Сент-Этьен
2
Лилль
0
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 22:00
Лилль
1 : 1
Сент-Этьен
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 22:00
Лилль
1
Сент-Этьен
1
17.01.2014 17 янв. 2014 пт 22:30
Сент-Этьен
2 : 0
Лилль
17.01.2014 17 янв. 2014 пт 22:30
Сент-Этьен
2
Лилль
0
25.08.2013 25 авг. 2013 вс 15:00
Лилль
1 : 0
Сент-Этьен
25.08.2013 25 авг. 2013 вс 15:00
Лилль
1
Сент-Этьен
0
26.05.2013 26 мая 2013 вс 22:00
Лилль
1 : 1
Сент-Этьен
26.05.2013 26 мая 2013 вс 22:00
Лилль
1
Сент-Этьен
1
26.02.2013 26 февр. 2013 вт 22:50
Сент-Этьен
3 : 2
Лилль
26.02.2013 26 февр. 2013 вт 22:50
Сент-Этьен
3
Лилль
2
11.08.2012 11 авг. 2012 сб 22:00
Сент-Этьен
1 : 2
Лилль
11.08.2012 11 авг. 2012 сб 22:00
Сент-Этьен
1
Лилль
2
28.01.2012 28 янв. 2012 сб 22:59
Лилль
3 : 0
Сент-Этьен
28.01.2012 28 янв. 2012 сб 22:59
Лилль
3
Сент-Этьен
0
10.09.2011 10 сент. 2011 сб 20:00
Сент-Этьен
1 : 3
Лилль
10.09.2011 10 сент. 2011 сб 20:00
Сент-Этьен
1
Лилль
3
10.05.2011 10 мая 2011 вт 22:00
Сент-Этьен
1 : 2
Лилль
10.05.2011 10 мая 2011 вт 22:00
Сент-Этьен
1
Лилль
2

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