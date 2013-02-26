Сент-Этьен - Лилль: 26 февраля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
3:2

Сент-Этьен - Лилль: 26 февраля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Лилль
Лилль
Кубок Франции, 1/8 финала

Кубок Франции,

1/8 финала

Франция
26 февр. 2013, 22:50 МСК
26.02.2013, 22:50 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Лилль
мин
9
Реми
Лоик Реми
6
Фонте
Жозе Фонте
27
Андре
Бенжамин Андре
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
14
Бамба
Жонатан Бамба
18
Саншеш
Ренату Саншеш
36
Иконе
Нанитамо Иконе
4
Габриэль
Габриэль
22
Челик
Зеки Челик
7
Осимхен
Виктор Осимхен
29
Брадарич
Домагой Брадарич
Запасные
26
Пье
Жереми Пье
-
28
Рейнилду
Рейнилду
-
2
Джало
Тиагу Джало
-
20
Гайтан
Николас Гайтан
-
24
Сумаре
Бубакари Сумаре
-
11
Араухо
Луис Араухо
-

События

Матч окончен 3:2

Прошлые матчи

29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 23:00
Сент-Этьен
1 : 1
Лилль
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 23:00
Сент-Этьен
1
Лилль
1
28.08.2019 28 авг. 2019 ср 20:00
Лилль
3 : 0
Сент-Этьен
28.08.2019 28 авг. 2019 ср 20:00
Лилль
3
Сент-Этьен
0
10.03.2019 10 марта 2019 вс 17:00
Сент-Этьен
0 : 1
Лилль
10.03.2019 10 марта 2019 вс 17:00
Сент-Этьен
0
Лилль
1
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 18:00
Лилль
3 : 1
Сент-Этьен
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 18:00
Лилль
3
Сент-Этьен
1
19.05.2018 19 мая 2018 сб 22:00
Сент-Этьен
5 : 0
Лилль
19.05.2018 19 мая 2018 сб 22:00
Сент-Этьен
5
Лилль
0
17.11.2017 17 нояб. 2017 пт 21:00
Лилль
3 : 1
Сент-Этьен
17.11.2017 17 нояб. 2017 пт 21:00
Лилль
3
Сент-Этьен
1
13.01.2017 13 янв. 2017 пт 22:45
Лилль
1 : 1
Сент-Этьен
13.01.2017 13 янв. 2017 пт 22:45
Лилль
1
Сент-Этьен
1
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 16:00
Сент-Этьен
3 : 1
Лилль
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 16:00
Сент-Этьен
3
Лилль
1
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
Сент-Этьен
0 : 1
Лилль
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
Сент-Этьен
0
Лилль
1
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 23:00
Лилль
1 : 0
Сент-Этьен
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 23:00
Лилль
1
Сент-Этьен
0
22.03.2015 22 марта 2015 вс 16:00
Сент-Этьен
2 : 0
Лилль
22.03.2015 22 марта 2015 вс 16:00
Сент-Этьен
2
Лилль
0
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 22:00
Лилль
1 : 1
Сент-Этьен
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 22:00
Лилль
1
Сент-Этьен
1
17.01.2014 17 янв. 2014 пт 22:30
Сент-Этьен
2 : 0
Лилль
17.01.2014 17 янв. 2014 пт 22:30
Сент-Этьен
2
Лилль
0
25.08.2013 25 авг. 2013 вс 15:00
Лилль
1 : 0
Сент-Этьен
25.08.2013 25 авг. 2013 вс 15:00
Лилль
1
Сент-Этьен
0
26.05.2013 26 мая 2013 вс 22:00
Лилль
1 : 1
Сент-Этьен
26.05.2013 26 мая 2013 вс 22:00
Лилль
1
Сент-Этьен
1
26.02.2013 26 февр. 2013 вт 22:50
Сент-Этьен
3 : 2
Лилль
26.02.2013 26 февр. 2013 вт 22:50
Сент-Этьен
3
Лилль
2
11.08.2012 11 авг. 2012 сб 22:00
Сент-Этьен
1 : 2
Лилль
11.08.2012 11 авг. 2012 сб 22:00
Сент-Этьен
1
Лилль
2
28.01.2012 28 янв. 2012 сб 22:59
Лилль
3 : 0
Сент-Этьен
28.01.2012 28 янв. 2012 сб 22:59
Лилль
3
Сент-Этьен
0
10.09.2011 10 сент. 2011 сб 20:00
Сент-Этьен
1 : 3
Лилль
10.09.2011 10 сент. 2011 сб 20:00
Сент-Этьен
1
Лилль
3
10.05.2011 10 мая 2011 вт 22:00
Сент-Этьен
1 : 2
Лилль
10.05.2011 10 мая 2011 вт 22:00
Сент-Этьен
1
Лилль
2

Новости

Фанаты «Марселя» сорвали матч Лиги 1. Разнесли базу и бросили файер в игрока
1
#Марсель
30 января, 22:00
1
Тухель ругался со спортдиром «ПСЖ» из-за трансферов и даже удалил его номер телефона: боялся случайно отправить смс с критикой
#Томас Тухель
24 декабря 2020, 18:44
Фанаты «Ланса» приехали на выезд и устроили красивое безумие: кричалки, файеры и коридор возле отеля
1
#Ланс
18 октября 2020, 20:42
1
Еще один герой «Баварии». За четыре года он прошел из четвертого дивизиона до победы в ЛЧ
2
#Бенжамен Павар
31 августа 2020, 16:06
2
Неймар выздоровел, но все обсуждают прически, ссору с тренером и поездки в Испанию
#Неймар
23 ноября 2019, 14:26
# Новости матча
«ПСЖ» не выиграл у «Сент-Этьена» в дебютном матче Почеттино
1
07 января, 00:53
1
Все пары 1/16 финала плей-офф Лиги Европы
14 декабря 2020, 15:30
Где смотреть жеребьевку плей-офф Лиги Европы
14 декабря 2020, 12:38
«Милан» проиграл 0:3 «Лиллю». Так прервалась 24-матчевая серия без поражений
06 ноября 2020, 01:13
«Эвертон», «Лейпциг», «Милан», «Реал Сосьедад» и «Лилль» возглавляют таблицы топ-5 лиг
19 октября 2020, 10:11
«Арсенал» купил защитника «Лилля» Габриэля за 26 миллионов
01 сентября 2020, 18:29
Немецкий и французский клубы сыграют в финале ЛЧ впервые за 44 года
20 августа 2020, 09:33
В «Марселе» – коронавирус. Матч Лиги 1 с «Сент-Этьеном» перенесен
18 августа 2020, 15:04