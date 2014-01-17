Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
2:0
Матч завершен
Лилль
Лилль
Лига 1, 21 тур

Лига 1,

21 тур

Франция
17 янв. 2014, 22:30 МСК
17.01.2014, 22:30 МСК
пятница
Составы