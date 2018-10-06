Лилль - Сент-Этьен: 06 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Лилль
Лилль
Бамба 17
Бамба 46
Пепе 85
3:1

Лилль - Сент-Этьен: 06 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Кабелла 26
Лига 1, 9 тур

Лига 1,

9 тур

Франция
6 окт. 2018, 18:00 МСК
6.10.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Лилль
мин
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
5
Сумаоро
Адама Сумаоро
90
17
Челик
Зеки Челик
90
14
Бамба
Жонатан Бамба
17'
46'
17', 46'
90
12
Иконе
Нанитамо Иконе
90
25
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
90
8
Шека
Шека
90
23
Мендес
Тиаго Мендес
90
9
Реми
Лоик Реми
90
19
Пепе
Николя Пепе
85'
85'
90
Запасные
1
Якубек
Адам Якубек
-
15
Ие
Эдгар Ие
-
4
Габриэль
Габриэль
-
22
Дабила
Куадио Ив Дабила
-
20
Майя
Тиаго Майя
-
11
Араухо
Луис Араухо
-
7
Леау
Рафаэль Леау
-
Сент-Этьен
мин
16
Руффье
Стефан Руффье
90
24
Перрен
Лоик Перрен
90
28
Суботич
Невен Суботич
90
5
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
90
4
Салиба
Вильям Салиба
90
6
М'Вила
Янн М'Вила
90
7
Кабелла
Реми Кабелла
26'
26'
90
17
Селнаэс
Оле Селнаэс
90
10
Хазри
Вахби Хазри
90
22
Монне-Паке
Кевин Монне-Паке
90
19
Салибу
Яннис Салибу
90
Запасные
30
Мулен
Жесси Мулен
-
33
Пано
Микаэль Пано
-
25
Диуссе
Ассане Диуссе
-
18
Норден
Арно Норден
-
21
Амума
Ромен Амума
-
27
Берич
Роберт Берич
-
9
Диони
Луи Диони
-

События

Матч окончен 3:1
ГОЛ! 3:1
Николя Пепе
85'
Желтая карточка
Фоде Балло-Туре
76'
74'
Желтая карточка
Оле Селнаэс
ГОЛ! 2:1
Жонатан Бамба
46'
26'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:1
Реми Кабелла
Желтая карточка
Шека
25'
ГОЛ! 1:0
Жонатан Бамба
17'

Прошлые матчи

29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 23:00
Сент-Этьен
1 : 1
Лилль
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 23:00
Сент-Этьен
1
Лилль
1
28.08.2019 28 авг. 2019 ср 20:00
Лилль
3 : 0
Сент-Этьен
28.08.2019 28 авг. 2019 ср 20:00
Лилль
3
Сент-Этьен
0
10.03.2019 10 марта 2019 вс 17:00
Сент-Этьен
0 : 1
Лилль
10.03.2019 10 марта 2019 вс 17:00
Сент-Этьен
0
Лилль
1
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 18:00
Лилль
3 : 1
Сент-Этьен
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 18:00
Лилль
3
Сент-Этьен
1
19.05.2018 19 мая 2018 сб 22:00
Сент-Этьен
5 : 0
Лилль
19.05.2018 19 мая 2018 сб 22:00
Сент-Этьен
5
Лилль
0
17.11.2017 17 нояб. 2017 пт 21:00
Лилль
3 : 1
Сент-Этьен
17.11.2017 17 нояб. 2017 пт 21:00
Лилль
3
Сент-Этьен
1
13.01.2017 13 янв. 2017 пт 22:45
Лилль
1 : 1
Сент-Этьен
13.01.2017 13 янв. 2017 пт 22:45
Лилль
1
Сент-Этьен
1
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 16:00
Сент-Этьен
3 : 1
Лилль
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 16:00
Сент-Этьен
3
Лилль
1
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
Сент-Этьен
0 : 1
Лилль
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
Сент-Этьен
0
Лилль
1
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 23:00
Лилль
1 : 0
Сент-Этьен
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 23:00
Лилль
1
Сент-Этьен
0
22.03.2015 22 марта 2015 вс 16:00
Сент-Этьен
2 : 0
Лилль
22.03.2015 22 марта 2015 вс 16:00
Сент-Этьен
2
Лилль
0
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 22:00
Лилль
1 : 1
Сент-Этьен
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 22:00
Лилль
1
Сент-Этьен
1
17.01.2014 17 янв. 2014 пт 22:30
Сент-Этьен
2 : 0
Лилль
17.01.2014 17 янв. 2014 пт 22:30
Сент-Этьен
2
Лилль
0
25.08.2013 25 авг. 2013 вс 15:00
Лилль
1 : 0
Сент-Этьен
25.08.2013 25 авг. 2013 вс 15:00
Лилль
1
Сент-Этьен
0
26.05.2013 26 мая 2013 вс 22:00
Лилль
1 : 1
Сент-Этьен
26.05.2013 26 мая 2013 вс 22:00
Лилль
1
Сент-Этьен
1
26.02.2013 26 февр. 2013 вт 22:50
Сент-Этьен
3 : 2
Лилль
26.02.2013 26 февр. 2013 вт 22:50
Сент-Этьен
3
Лилль
2
11.08.2012 11 авг. 2012 сб 22:00
Сент-Этьен
1 : 2
Лилль
11.08.2012 11 авг. 2012 сб 22:00
Сент-Этьен
1
Лилль
2
28.01.2012 28 янв. 2012 сб 22:59
Лилль
3 : 0
Сент-Этьен
28.01.2012 28 янв. 2012 сб 22:59
Лилль
3
Сент-Этьен
0
10.09.2011 10 сент. 2011 сб 20:00
Сент-Этьен
1 : 3
Лилль
10.09.2011 10 сент. 2011 сб 20:00
Сент-Этьен
1
Лилль
3
10.05.2011 10 мая 2011 вт 22:00
Сент-Этьен
1 : 2
Лилль
10.05.2011 10 мая 2011 вт 22:00
Сент-Этьен
1
Лилль
2

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