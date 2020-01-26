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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Анхель 89
1:0
Матч завершен
Бетис
Севилья
Примера, 21 тур
Примера,
21 тур
Испания
26 янв. 2020, 18:00 МСК
26.01.2020, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Хетафе
мин
13
Сорья
Давид Сорья
90
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
90
12
Ньом
Аллан Ньом
90
22
Суарес
Дамиан Суарес
90
2
Джене
Даконам Джене
90
17
Оливера
Матиас Оливера
90
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
90
20
Максимович
Неманья Максимович
90
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
90
19
Молина
Хорхе Молина
90
7
Мата
Хайме Мата
90
Запасные
1
Чичисола
Леандро Чичисола
24
Тимор
Давид Тимор
5
Этебо
Одженекаро Этебо
9
Анхель
Анхель
89'
23
Джейсон
Джейсон
14
Дейверсон
Дейверсон
11
Ндиайе
Амат Ндиайе
Бетис
мин
32
Гонсалес
Эдгар Гонсалес
90
1
Жоэль
Жоэль
90
19
Барраган
Антонио Барраган
90
5
Бартра
Марк Бартра
90
23
Манди
Айсса Манди
90
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
17
Хоакин
Хоакин
90
10
Каналес
Серхио Каналес
90
8
Фекир
Набиль Фекир
90
15
Алекс Морено
Алекс Морено
90
16
Морон
Лорен Морон
90
Запасные
13
Мартин
Дани Мартин
4
Феддаль
Зухаир Феддаль
6
Педраса
Альфонсо Педраса
24
Аленья
Карлес Аленья
21
Родригес
Гидо Родригес
11
Тельо
Кристиан Тельо
9
Иглесиас
Борха Иглесиас